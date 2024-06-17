Андрей Кондратьев о выборах в Госсовет Татарстана-2024: Мы ожидаем конкурентную кампанию

Андрей Кондратьев рассказал о том, почему выборы в республиканский парламент всегда конкурентны и как будет обеспечиваться прозрачность осеннего голосования

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Деятельность Госсовета касается самых важных сфер нашей жизни»

Андрей Станиславович, какое значение для Татарстана имеет предстоящая избирательная кампания?

8 сентября мы выбираем новый состав высшего законодательного органа государственной власти в Республике Татарстан, деятельность которого касается самых важных сфер нашей жизни: от экономики и социального обеспечения до культуры, туризма, спорта.

Также в единый день голосования в 33 муниципальных районах республики пройдут дополнительные выборы депутатов городских и сельских советов.

Ну а в масштабах всей России – почти 4 тысячи избирательных кампаний, включая выборы губернаторов в 21 регионе, законодательных собраний в 13 областях и республиках, муниципальных советов в 83 субъектах Федерации. Право на участие в сентябрьском голосовании имеют порядка 57,5 миллиона человек, или более половины от общего количества избирателей страны. Для организаторов выборов всё это очень большая ответственность!

Начался этап выдвижения кандидатов. Расскажите о нем подробнее.

На прошлой неделе опубликовано постановление республиканского парламента о назначении выборов. С 11 июня начался этап выдвижения кандидатов, он продлится 30 дней, далее последует этап регистрации.

Я напомню, что депутатом Государственного Совета Татарстана может стать гражданин России, достигший 21 года. В соответствии с действующим законодательством для регистрации кандидатов в одномандатных округах необходимо собрать 3% подписей зарегистрированных в округе избирателей. Для регистрации региональных списков кандидатов партиям необходимо собрать 0,5% подписей всех зарегистрированных избирателей республики.

При этом от необходимости сбора подписей освобождены семь политических партий (пять парламентских: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди»). Еще две партии («Партия роста» и Коммунистическая партия Коммунисты России) освобождены от сбора подписей по итогам региональных и муниципальных избирательных кампаний.

Всего будет избрано 100 депутатов Госсовета РТ: 50 – по одномандатным округам, где каждый округ представляет один депутат, а еще 50 – по партийным спискам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Смешанная система выборов позволяет учитывать интересы различных групп избирателей»

Как вы оцениваете уровень конкуренции на предстоящих выборах?

Мы ожидаем конкурентную кампанию. В соответствии с избирательным законодательством Татарстана выборы депутатов Госсовета пройдут по смешанной системе. Всего будет избрано 100 депутатов: 50 – по одномандатным округам, где каждый округ представляет один депутат, а еще 50 – по партийным спискам. Такая смешанная система выборов позволяет учитывать интересы различных групп избирателей, сочетая преимущества мажоритарной и пропорциональной систем голосования. В выборах примут участие как кандидаты от политических партий, так и самовыдвиженцы. Такая конкуренция стимулирует политическую активность и повышает интерес избирателей к голосованию. Важно, чтобы выборы проходили в честной и конкурентной борьбе, в строгом соответствии с законом, открыто и легитимно.

Какие задачи сейчас стоят перед ЦИК Татарстана в подготовке к выборам?

Подготовка к выборам – это очень ответственный, системный процесс. Он предполагает поддержание высокого профессионального уровня членов избирательных комиссий, оснащение избирательных участков необходимым технологическим оборудованием, работу со списками избирателей, обеспечение избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Важное направление нашей деятельности – это информирование граждан о предстоящих выборах и порядке голосования. Мы должны сделать всё, чтобы каждый избиратель Татарстана знал, где и как он может проголосовать.

Также напомню о том, что 2024 год в избирательной системе республики объявлен Годом молодого избирателя. Грядущая кампания для молодых ребят – это возможность внести свой личный вклад в развитие родной республики. Воспользоваться ею смогут 17 тысяч впервые голосующих татарстанцев. Приглашение, разъяснение, информирование – впереди у нас большая работа. Уверен, мы проведем ее на высоком уровне!

«Я хочу пригласить всех жителей Республики Татарстан принять участие в едином дне голосования» Фото: © izbirkom.tatarstan.ru

«Открытость и легитимность голосования – это наш приоритет»

Расскажите о мерах, которые будут приняты для обеспечения честных и прозрачных выборов.

Открытость и легитимность голосования – это наш приоритет. Для этого мы будем применять все предусмотренные законом инструменты. Один из них – институт наблюдения. Это наблюдатели от кандидатов, от политических партий, выдвинувших своих кандидатов, общественные наблюдатели. Все они будут внимательно следить за ходом голосования и подсчетом голосов. Важную роль в этом процессе играют и журналисты. Представители СМИ помогают донести до граждан правдивую информацию о выборах, освещают процесс голосования и работу избирательных комиссий.

Кроме того, мы организуем работу телефонной горячей линии. Это крайне востребованное технологичное решение, которое позволяет избирателям Татарстана сообщать о любых нарушениях на избирательных участках. К примеру, в дни голосования на выборах Президента России в марте этого года на горячую линию ЦИК Татарстана поступил 1181 звонок. Основная часть обращений носила информационно-справочный характер: как найти свой избирательный участок, можно ли проголосовать не по месту регистрации, а по месту нахождения, как пригласить избирательную комиссию для голосования на дому. Таким образом, наша горячая линия стала серьезным инструментом информирования жителей республики о выборах. И мы, безусловно, будем продолжать такую работу.

Смогут ли избиратели проголосовать на выборах депутатов Госсовета республики по месту своего фактического нахождения?

Да, избиратели, находящиеся в день голосования не по месту регистрации в пределах республики, смогут принять участие в выборах. Важно помнить, что в этом случае гражданин сможет проголосовать только с помощью бюллетеня по единому республиканскому списку избирателей. Для этого будет нужно подать заявление о голосовании по месту фактического нахождения. Такая возможность будет доступна с 24 июля по 4 сентября через федеральный портал «Госуслуги», в МФЦ или в территориальных избирательных комиссиях. Голосование за депутатов в одномандатных округах осуществляется по месту регистрации.

Что бы вы хотели сказать избирателям Республики Татарстан?

Я хочу пригласить всех жителей Республики Татарстан принять участие в едином дне голосования. В течение всей избирательной кампании нами запланировано большое количество событий и мероприятий, направленных на разъяснение избирательного процесса, важности использования главного конституционного права – права избирать. Кроме того, сразу же после регистрации кандидатов начинается период агитации, так что впереди интереснейшая избирательная кампания по выборам депутатов Госсовета.

Помните: ваш голос важен! Он влияет на будущее нашей республики! Участие в выборах – это вклад в развитие и процветание Татарстана и великой России.