В Татарстане с 11 июня начнут выдвигать кандидатов в Госсовет РТ

В Татарстане 8 сентября пройдут выборы депутатов в Госсовет РТ. Власти республики в понедельник, 10 июня, утвердили эту дату. Постановление о назначении голосования опубликовано на портале правовой информации.

Как сказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, с 11 июня начнут выдвигать кандидатов. Документы будут принимать соответствующие избирательные комиссии в течение 30 дней.

«Уверен, нас ожидает очень интересная, конкурентная избирательная кампания», - отметил Кондратьев.

В преддверии осеннего голосования за депутатов татарстанского парламента ЦИК республики разработал календарный план по подготовке и проведению выборов. В соответствии с этим документом, избирательный процесс состоит из нескольких этапов. Одни из самых важных:

- выдвижение кандидатов (в течение 30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов);

- регистрация кандидатов (не ранее 24 июня 2024 года и не позднее 24 июля 2024 года до 18 часов);

«В организации и проведении выборов депутатов Госсовета задействуют более 21 тыс. членов участковых комиссий, откроют свыше 2,7 тыс. избирательных участков», - добавил председатель ЦИК РТ.

Одна из ключевых задач, как сказал Кондралтьев – активное информирование граждан о предстоящих выборах, порядке голосования и кандидатах.

«Мы запланировали большое количество разъяснительных мероприятий. Выборы должны пройти в строгом соответствии с законом», - добавил он.

Напомним, согласно Конституции Татарстана, выборы депутатов Госсовета проводятся по смешанной системе. Из ста депутатов 50 избираются по одномандатным избирательным округам, 50 – по партийным спискам. В единый день голосования 8 сентября 2024 года в России состоятся свыше 4,5 тыс. избирательных кампаний всех уровней, включая выборы губернаторов (21 регион), законодательных собраний (13 субъектов), муниципальных советов (83 региона). В общей сложности замещению подлежат 35 тыс. мандатов. Участие в осеннем голосовании примет почти половина от общего количества избирателей страны – порядка 57,5 млн человек.