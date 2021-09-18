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Ру Тат
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18 сентября 2021  11:12
Эвелина Киселёва

Андрей Кондратьев: «На избирательных участках Татарстана нет провокационного фона»

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Выборы депутатов Государственной Думы России в Татарстане проходят спокойно, без провокаций. Об этом на пресс-конференции в едином информационном центре рассказал председатель Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев.

«У нас голосование идет активно. Есть избиратели, они голосуют. Нет агрессии, нет того, что мы называем провокационным фоном. Все идет в штатном режиме», – отметил спикер.

Андрей Кондратьев подчеркнул, что процесс спокойный, и опасений у Центральной избирательной комиссии нет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что наблюдатели на избирательных участках нарушений в первый день голосования не выявили.

#выборы #провокация #Выборы 2021
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