Андрей Егоров: Закон о такси максимально регулирует ответственность перевозчика

Новый закон о такси максимально регулирует вопросы ответственности перевозчика и службы заказа. Об этом заявил в интервью «Татар-информу» председатель Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров.

«Вопрос необходимости законодательной модернизации сферы таксомоторных перевозок назревал более десяти лет. За это время серьезно изменились подходы к оказанию этих видов услуг, появились агрегаторы, оформляющие заказы через электронные приложения. При этом их деятельность, правоотношения с перевозчиками такси и пассажирами законодательством никак не регулировалось», — рассказал депутат.

Егоров добавил, что стали появляться частные недобросовестные таксисты, которые могли ездить на неисправной машине, подвергая опасности себя и пассажиров, а также других водителей. «Не было четкого понимания об ответственности агрегаторов, перевозчиков такси за причиненный вред пассажиру, его имуществу», — подчеркнул он.

По словам парламентария, в новом законе детализированы требования к перевозчикам и службе заказа, распределена ответственность между ними. «Еще один важный момент — допуск самозанятых к перевозкам такси, что позволит легализовать водителей, работающих в серой зоне», — отметил он.

Спикер уточнил, что это системный документ, который наделяет правами, обязанностями и ответственностью всех участников процесса.

Закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РТ» был принят в прошлом году.

Подробнее о работе депутатов Государственного Совета Татарстана VI созыва читайте в интервью Андрей Егоров: В парламент надо идти работать, а не за значком депутата.