Андрей Егоров: Без государства проблемы с пассажирским транспортом не решить

Без повышения роли государства в сфере пассажирских перевозок имеющиеся проблемы не решить. Об этом заявил в интервью «Татар-информу» председатель Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров.

«Государство должно помогать транспортникам. Думаю, что в следующем созыве парламента какое-то решение будет принято. Бесконечно повышать стоимость за проезд — тоже неправильно. Но и предприятиям на какие-то деньги нужно технику закупать», — сказал депутат.

Он напомнил, что в республике благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова каждый год обновляется общественный транспорт. «Сами предприятия не могли бы себе это позволить. Либо проезд должен быть очень дорогой, либо нужны дотации государства. Вот республика и приобретает пассажирский транспорт, автопарк обновляется», — заметил спикер.

Егоров добавил, что в целом в этой отрасли остается немало проблем, одна из главных — острая нехватка рабочих рук. Причин, по его словам, здесь несколько.

«Первая — несоизмеримость заработной платы. Если раньше водитель на грузовом автомобиле получал в разы меньше, чем водитель пассажирского автобуса, то сейчас ситуация складывается наоборот. Средняя заработная плата водителей автобусов сегодня примерно находится в диапазоне 45–95 тыс. рублей. Конечно, размер зарплаты напрямую зависит от общего финансового состояния предприятия, может быть где-то меньше или больше», — пояснил депутат.

Вторая проблема, по его мнению, связана с низким уровнем престижа профессии. «Средний возраст водителя пассажирского транспорта старше 50 лет. Молодежь просто не идет. Здесь много факторов — отсутствие популяризации профессии, ослабление социальной защищенности работающих в этой сфере, размер оплаты труда и так далее. Все эти вопросы сегодня требуют внимания и принятия необходимых мер, возможно, путем запуска отдельной госпрограммы», — подчеркнул парламентарий.

Егоров отметил, что еще одна проблема — это планирование маршрутной сети. «Сегодня вопросы территориального и транспортного планирования в условиях интенсивной жилищной застройки выходят на первый план. Эти задачи у нас в республике решает Институт планирования. Разрабатываемые ими модели территориального развития ложатся в основу стратегических документов транспортной отрасли», — заключил он.

Подробнее о работе депутатов Государственного Совета Татарстана VI созыва читайте в интервью: Андрей Егоров: В парламент надо идти работать, а не за значком депутата.