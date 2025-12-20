Андрей Большаков: «Путин очень четко обозначил позицию России»

Итоги прямой линии Владимира Путина, совмещенной с большой пресс-конференцией, прокомментировал «Татар-информу» заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии КФУ Андрей Большаков.

По его словам, мероприятие сохранило традиционный масштаб, но получило ряд технических новшеств. В этот раз отсутствовали включения с мест, а обработка вопросов велась с применением технологий искусственного интеллекта. Прямая линия продолжалась 4 часа 28 минут и охватила практически всю географию страны.

Эксперт подчеркнул, что вопросы затрагивали широкий круг тем – от внутренней повестки до международной политики. Прозвучали обращения от разных групп граждан и семей, а также острые вопросы от иностранных журналистов, в том числе представителей Сербии и Великобритании.

Отдельный блок, по словам Большакова, был связан с личными темами. В частности, Президент говорил о вере, и в этих моментах выглядел особенно серьезным.

«Путин верит в Господа, который, как он надеется, никогда не оставит Россию», – отметил эксперт.

Как специалист в области международных отношений, Андрей Большаков подробно остановился на внешнеполитической части прямой линии. Он подчеркнул, что Владимир Путин последовательно разъяснял позицию российского руководства, и его тезисы во многом совпадали с предыдущими заявлениями.

Президент, по словам эксперта, четко обозначил позицию России по украинскому вопросу, указав на нежелание Украины и Европейского союза двигаться к мирному урегулированию.

Среди причин назывались просчеты в собственной политике и экономике, а также ожидание исхода внутриполитической борьбы в США. При этом Путин неоднократно подчеркивал, что Россия готова к миру и уже пошла на компромиссы в рамках обсуждаемых мирных инициатив.

Политику ЕС в отношении замороженных российских активов Президент охарактеризовал как «грабеж». Владимир Путин дал понять, что Россия будет искать правовой ответ, а решение о передаче этих средств Украине до сих пор не реализовано. Одной из причин, по словам Большакова, остается опасение европейских стран утратить доверие других государств к своим финансовым системам.

Эксперт обратил внимание и на стиль общения Президента с зарубежными журналистами. Несмотря на провокационные формулировки, Путин, по словам Большакова, продемонстрировал сдержанность и дружелюбие в диалоге с британским журналистом, что также стало показательной деталью мероприятия.

Близкими к международной повестке стали и вопросы, касающиеся специальной военной операции. Президент подтвердил, что украинский кризис сегодня во многом определяется ситуацией на поле боя, которая в 2025 году складывается в пользу российских вооруженных сил. Эта ситуация, отметил эксперт, является важным аргументом России в переговорном процессе.

При этом Владимир Путин указал на искажение информации о происходящем на Украине, подчеркнув, что официальное освещение кризиса внутри Украины строится на фейках.

«Такая ситуация – козырь РФ на переговорах, а информационное освещение украинского кризиса на самой Украине – полное вранье и фейки», – отметил Андрей Большаков.

Вместе с тем, как заметил Большаков, многие страны и международные акторы обладают альтернативной информацией и хорошо осведомлены о реальном положении украинской армии, ее проблемах с мобилизацией и пополнением личного состава.