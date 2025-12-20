Послание городу, миру и... потомкам: Президент России провел ежегодную «Прямую линию»

Вчерашние «Прямая линия» и пресс-конференция Владимира Путина стали одними из самых насыщенных за последние годы: более трех миллионов вопросов, оценка военной обстановки, переговоров и санкций, а также ориентиры для российской экономики и будущий курс страны. Главное из 4,5-часового разговора с народом - в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Рекордный интерес

Интерес россиян к «Прямой линии» с Президентом страны снова побил все рекорды: на нее поступило свыше трех миллионов обращений, что уже больше, чем за прошлый год. Зримое подтверждение того, что для многих граждан этот формат остается востребованным способом заявить о своей проблеме и быть услышанным.

Сбор вопросов стартовал 4 декабря и продолжался вплоть до завершения вчерашнего прямого эфира. Только по состоянию на 12:00 (начало мероприятия) было зафиксировано 918 тысяч звонков. Еще одно достижение «Прямой линии» - вовсю заработал суверенный национальный мессенджер MAX, через который поступило 394 тысячи вопросов. Еще 328 тысяч обращений были отправлены в виде СМС-сообщений, 238 тысяч - через социальные сети. Сайт программы принял 83 тысячи обращений, 67 тысяч вопросов поступили в формате ММС, а через приложение было отправлено 25 тысяч сообщений.

Мощный сигнал о целях СВО

Очень мощный невербальный сигнал прозвучал еще до начала трансляции. Британский телеканал Sky News обратил внимание на огромную карту России, висящую на заднике студии, с Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. «Проецируя эти территории на сегодняшний фон, создается впечатление, что Кремль посылает сигнал о том, что он не намерен отказываться от... них», - говорится в публикации телеканала.

Иногда очень ярко очертить свои намерения можно даже без единого слова.

Путин в отличной форме

Эта «Прямая линия» стала уже 22-й по счету для российского Президента, и она показала, что Владимир Путин по-прежнему в великолепной интеллектуальной и физической форме. Он совершенно свободно оперировал цифрами и фактами, вел себя очень спокойно, но в то же время было видно, что многие вопросы вызывали у него острую реакцию и интерес. Российский лидер не отбывал номер, он был душой и сердцем этого разговора в прямом эфире, за фигурой политика был виден живой человек со своими чувствами. И это была большая удача передачи.

Что касается продолжительности «Прямой линии», то и здесь есть чем гордиться - Президент ответил на 76 вопросов за 4,5 часа, лишь немного не дотянув до рекорда 2013 года (4 часа 47 мин). Но, положив руку на сердце, скажите, есть ли в мире другие политические лидеры, способные ежегодно на протяжении более четырех часов в прямом эфире отвечать на не самые простые вопросы? Нет таких!

Помимо многочисленных обращений, пришедших из-за пределов студии, прозвучали вопросы и от российских и зарубежных журналистов. Слово получили представители американской NBC, британской BBC и китайского агентства «Синьхуа». И вопросы от журналистов из недружественных стран были достаточно острыми и недружелюбными. Тем не менее, Владимир Путин очень уверенно и даже иронично на них ответил. Так, на вопрос BBC о, якобы, преследовании в России несогласных он остроумно намекнул на иск Дональда Трампа в $5 млрд как раз к BBC, назвав это «семейными делами».

«Я не хочу сыпать соль вам на рану, не хочу касаться этой темы. <…> Хотя <…> я думаю, что президент Трамп прав», - ответил британскому журналисту Президент РФ.

Кроме того, отвечая на вопрос BBC, Путин напомнил, что закон об иноагентах – вовсе не российское изобретение. Такие законы были приняты во многих государствах, например в США в 1930-е годы, и они еще более жесткие.

Про СВО на Украине

Эта тема была одной из главных, по ней Президент сделал ряд важных заявлений. Владимир Путин:

- в первую очередь рассказал об успехах российской армии в зоне специальной военной операции. Стратегическая инициатива на фронте полностью в руках Вооруженных сил РФ. В зоне СВО находятся 700 тысяч наших бойцов. Российские военные контролируют Купянск, Красный Лиман взят на 50 процентов;

- упрекнул Киев в том, что тот, по сути, отказывается от завершения конфликта мирными средствами. При этом Россия готова к переговорам, мяч на стороне Запада;

- выразил уверенность в том, что наша страна готова завершить конфликт на Украине при устранении первопричин кризиса;

- саркастично назвал Владимира Зеленского талантливым артистом (сказав, впрочем, что говорит «без всякой иронии»). Досталось и некоторым европейским политикам, поименованным ранее на коллегии Минобороны РФ веселым словом «подсвинки». Правда, вчера Владимир Путин еще дал им шанс сохранить лицо, не назвав конкретных фамилий. Вместо этого он применил юридический термин «неопределенная группа лиц»;

- неожиданно заявил, что Россия готова отказаться от ударов вглубь Украины на время выборов президента, если Киев решится их проводить.

Экономика и демография

Традиционно очень весомую долю на «Прямой линии» занимают вопросы социально-экономического характера. Главные тезисы Владимира Путина по этой теме:

- экономика под контролем: рост ВВП за год – 1% (за три года – 9,7%), инфляция к концу года ниже 6%;

- бюджет сбалансирован, дефицит составляет не более 1,5%. Повышение НДС – временная мера для балансировки бюджета, ее конечная цель – снижение налогового бремени;

- главная демографическая цель – рождаемость на уровне 2 детей на женщину (сейчас 1,4). Рождение детей должно стать модным.

Подводя итоги года, Президент обратил внимание на пробел в системе поддержки семей, который мешает людям больше работать. Дело в том, как устроены пособия. Семья получает помощь, пока доход не превышает установленный лимит. Но как только заработок становится чуть выше этого порога, многие льготы исчезают сразу. Получается парадокс: если мама захочет выйти из декрета или найти лучшую работу, семья может оказаться беднее потому, что потеряет государственную поддержку. Такая система удерживает людей от попыток работать активнее.

С 2026 года подход меняется. Вводятся новые меры для семей с невысокими доходами и двумя и более детьми: налоговые вычеты, семейные выплаты, возврат части НДФЛ. Путин особо подчеркнул, что нынешних мер поддержки недостаточно, при этом нужна система, где помощь уменьшается постепенно, плавно, а не обрывается резко.

Параллельно он предложил и некоторые другие практические решения, например, продлить время работы детских садов и яслей до 20:00 и создавать ясельные группы при реновации дошкольных учреждений. Так матери получат возможность спокойно выходить на работу. Глава государства поручил и регионам воплощать эту логику в жизнь: убирать резкие обрывы льгот и создавать обстановку, при которой работать становится выгодно, а не убыточно.

Цифровой суверенитет

Было несколько вопросов на тему обретения Россией суверенитета в области интернет-технологий.

Здесь Владимир Путин прокомментировал создание мессенджера MAX: «Критически важен, но конкуренция сохранится». В отношении еще одного популярного мессенджера, Telegram, он выдвинул одно требование: соблюдение отечественного законодательства (то же касается всех прочих платформ).

Любопытно, что российский лидер сказал, что благодаря разработке и запуску MAX Россия добилась полного цифрового суверенитета вместе с США и Китаем. Теперь всего три страны мира имеют собственные программные продукты, полностью закрывающие потребности их граждан.

Путин и Татарстан

Путин очень любит Татарстан, и прошедшая «Прямая линия» в очередной раз это подтвердила: Президент упомянул Казань два раза и Татарстан – шесть. Зрители прямого эфира заметили его теплую ободряющую улыбку, когда заместитель главного редактора «Татар-информа» Артур Халилуллов начал задавать свой вопрос.

Более того, Владимир Владимирович даже поздоровался с ним... по-татарски! «Исәнмесез!», - поприветствовал он казанского журналиста.

«Татар-информ» спросил Путина о роли Татарстана в сотрудничестве со странами исламского мира. В ответ Президент России неоднократно похвалил республику.

«Пример Татарстана является в высшей степени положительным в плане сотрудничества с исламским миром. Все смотрят на Татарстан как на пример региона, где мирно и дружелюбно сосуществуют представители разных религий и национальностей. Большую работу в этом направлении проделал Минтимер Шаймиев. Сейчас ее продолжает Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

То, что делают в Татарстане по образовательной, воспитательной и духовной линии, - заслуживает похвалы. Не зря в Татарстане появилась Исламская академия. Мы намерены и дальше поддерживать все, что делается в Татарстане», - подчеркнул Путин.

Он также добавил, что пока не планирует лично посещать KazanForum-2026, но при этом выразил уверенность, что Россия традиционно будет представлена на нем на высоком уровне.

Еще один вопрос про Татарстан прозвучал в концовке передачи.

Дина Газалиева, представитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в Москве, поблагодарила Президента за новую автотрассу М12 «Восток», отметив, что однажды хотелось бы воспользоваться и высокоскоростным железнодорожным сообщением.

«Проектная деятельность уже идет на линии Москва – Петербург, и [ВСМ] Москва – Казань тоже будет реализована», – ответил Путин.

Как видим, Татарстан прозвучал в ходе «Прямой линии» в очень позитивных тонах. Российский лидер не раз и не два делал комплименты в адрес республики. В свою очередь, татарстанцы благодарны ему за такое доброе отношение, это радует, окрыляет и вдохновляет. Путин любит Татарстан - Татарстан любит Путина!

Послание потомкам

Разумеется, не обошлось без образа будущего нашей страны. Один из вопросов в заключительной части передачи звучал так: «Какой будет Россия через 200 лет?»

Владимир Путин ответил, что для нашей страны это не такой уж большой срок. Президент рассчитывает, что Россия 2225 года будет высокообразованной, а значит, и высокотехнологичной. И с помощью технологий будет решать все стоящие перед ней задачи. Будет жить в условиях мира и благополучия.

Продолжая эту оптимистическую футуристическую волну, Путина спросили, что бы он положил в капсулу времени. И тут из его уст очень романтично и проникновенно прозвучало послание будущим поколениям, которое он буквально надиктовал:

«Мы не стояли на месте, мы шли вперед»

«Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени, в двадцатом и двадцать первом веке, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили, как все, везде и всегда нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте, мы шли вперед. Мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас. Если в ваших руках сейчас наше послание - это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно. Поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами. И чтобы вы были счастливы. Чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами. Точка», - заключил Владимир Путин.

