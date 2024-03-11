Андрей Артис покажет «Черно-белый Татарстан»: в кадре Казань, Иннополис, Болгар, Елабуга

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана 14 марта откроется фотовыставка Андрея Артиса «Черно-белый Татарстан». Для автора это станет дебютом в музейном пространстве, отметили в пресс-службе ГМИИ Татарстана.

«Для Андрея Артиса – это, конечно, важное событие. Сам он будет присутствовать на вернисаже и представит свои фото. Квадратные, горизонтальные, вертикальные – всего 35 работ размерами 30х30 и 40х45 сантиметров. После церемонии открытия он проведет по выставке персональную авторскую экскурсию», – сообщили информагентству в Музее ИЗО Татарстана.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

В серии «Черно-белый Татарстан» посетители галереи увидят архитектурные сооружения Казани, Иннополиса, Болгара, Елабуги, Высокогорского района республики, в которых благодаря черно-белой съемке акцентированы силуэты, формы и пластика зданий региона. В фокусе оказались, например, Дворец земледельцев, мечеть Кул Шариф, Собор Казанской иконы Божией Матери, Спасская башня Казанского Кремля, Центр семьи «Казан», Дворец водных видов спорта, станция метро «Аметьево», несколько современных жилых комплексов и т.д.

Фотовыставка Андрея Артиса разместится в VR-зале Галереи современного искусства, сменив предыдущую – «Зов Родины», которую составили фотоснимки специального корреспондента программы «Семь дней» телеканала «Новый век» (ТНВ) Зуфара Давлетшина и оператора-постановщика Андрея Ключникова. Однако, сообщили «Татар-информу» в музее, предстоящая выставка не предполагает сопровождения видеопроекцией, как это было в случае проекта «Зов Родины», когда на одной из стен выставочного зала транслировался документальный фильм ТНВ одноименный названию выставки.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

В ноябре этого года фотограф родом из Казани Андрей Артис отметит 45 лет. Начав с предметной и фуд-съемки, позже он перешел на интерьерную и архитектурную. Сейчас он член правления Союза Фотографов Республики Татарстан, член Союза Фотохудожников России, региональный представитель ассоциации фотографов «Евразия» по Республике Татарстан, лауреат всероссийских и международных фотоконкурсов.

Проект «Черно-белый Татарстан» вырос из его предыдущего и первого для фотографа проекта «Казань черно-белая». Артис начал его в 2020 году и посвятил архитектуре родного города.

Фотовыставка в Галерее современного искусства будет работать до 7 апреля. На церемонию открытия, с 16 до 17 часов, вход гостям свободный.