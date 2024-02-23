«Зов Родины»: Музей ИЗО открыл фотовыставку ТВ-репортеров по итогам 7 командировок на СВО

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Галерее современного искусства, подразделении Музея ИЗО Татарстана, открылась вторая фотовыставка репортажников республики о зоне СВО. Она называется «Зов Родины», и ее соавторами стали специальный корреспондент программы «Семь дней» телеканала «Новый век» (ТНВ) Зуфар Давлетшин и оператор-постановщик Андрей Ключников. С декабря 2022 года они уже семь раз побывали в командировках на территории Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик, недавно вернулись из очередной поездки.

Для обоих репортажников выставка дебютная. На 32 снимках они запечатлели будни добровольческих батальонов Татарстана — «Алга» и «Тимер», а также частей, где служат призванные из Татарстана по частичной мобилизации. В объективы журналистов попали и города Лисичанск и Рубежное, которые по поручению федеральных властей восстанавливает Республика Татарстан.

«Эта выставка про то, что у ребят непростая, сложная, опасная работа, но ее нужно делать профессионально и ежедневно. Важно, чтобы люди, которые стоят за моей спиной, знали, что мы их труд ценим, уважаем и всегда о них беспокоимся, пока они не вернутся домой. Это остановившаяся история, и эта история пишется сегодня этими руками и этими глазами, и она будет нужна для будущих поколений. На этих снимках она должна быть максимально правдивой и максимально понятной. Мне большего всего понравились снимки прострелянного монумента и муляжа солдата, который стоит на боевом посту, — мы понимаем, что в любую минуту, с любой стороны может [прозвучать] выстрел…» — заметил генеральный директор канала «ТНВ. Новый век» Ильшат Аминов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он пожелал Музею ИЗО Татарстана дальнейшего сотрудничества с репортерами телеканала, съемочной группе здоровья и всем — мирного неба над головой.

Кадры, снятые Зуфаром Давлетшиным, были сделаны на телефон. О том, чтобы телевизионщику брать с собой в командировку ещё и профессиональный фотоаппарат, речи не шло. Но, оказавшись в зоне СВО, увлекающийся фотографией с восьми лет с подачи отца Зуфар не смог удержаться и стал фиксировать мгновения в кадрах.

«В первое время, конечно, всё было шоком, снимали всё подряд. К третьей-четвертой командировке стали уже более выборочно подходить, на что-то уже не обращаешь внимание. Есть, например, фотография с муляжом бойца на блокпосту. На блокпостах вообще снимать запрещают, но мы договорились — нам разрешили снять. Когда издалека едешь, парень выглядит как живой, еще и с гранатомётом. Шокируют осколочные разрушения домов. Но в прошлой командировке мы уже видели восстановленные эти же дома — в том же Мариуполе, в том же Лисичанске. Где-то вставлены пластиковые окна на фоне черных обгоревших домов. Где-то уже полностью укомплектовали дома, они как новенькие стоят. Где-то новые поселки уже стоят. Хочется верить, что через какое-то время мы приедем туда снова и увидим уже полностью восстановленные города», — заявил Зуфар Давлетшин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Часть фотографий — стоп-кадры телевизионных сюжетов, которые снял Андрей Ключников. Но и в его архиве есть именно фотокадры, сделанные в командировках помимо основной задачи набрать видеоряд.

«Я не мог подумать, что кто-то так массово будет смотреть эти фотографии, что будет такая огласка, потому что снимал эти фотографии для себя. Это мой личный архив. За свою жизнь я сделал несколько десятков тысяч фотографий. Но поскольку это моя первая выставка, мне очень интересно, как люди будут реагировать, что будут говорить. Я хотел показать, как живут там люди, как происходят те или иные события. А время остановилось не только на самих этих фотографиях, а на всей той территории: там до последнего времени оставался Советский Союз — не было вложения средств, чтобы это развивать. У нас здесь всё меняется, развивается промышленность, а там всё замерло», — рассказал Андрей Ключников.

Выставка размещена в VR-зале Галереи современного искусства, на одну из стен здесь проецируется документальный фильм, которая съемочная группа сняла в зоне СВО. Его название, «Зов Родины», и дало название фотовыставке. Всего же в командировках тележурналисты сняли более 30 сюжетов о службе и бытовых условиях бойцов из Татарстана, о доставке гуманитарных грузов, специального военного оборудования и снаряжения, о награждении военнослужащих памятными подарками и государственными наградами Республики Татарстан. Для канала ТНВ ими подготовлено шесть короткометражных документальных фильмов о зоне спецоперации.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кроме того, выставку дополняют предметы, необходимые военным СВО. Их помогли собрать для экспонирования волонтеры, регулярно привозящие служащим шефскую помощь. Посетители увидят, например, окопную свечу, коптеры и так далее.

«23 февраля — День защитников Отечества. Сегодня с огромной силой мы понимаем, что это за дата. Мы будем доносить эту информацию до школьников. Конечно, сюда будут приходить женщины, у которых сыновья, мужья ушли на СВО и у кого-то погибли, у кого-то сейчас воюют. Огромная благодарность за дополнения к выставке — эти реальные предметы сделаны от всего и переданы туда, где происходят бои. Я надеюсь, что каждый из вас расскажет своим друзьям, детям, а мы покажем им и как можно большему количеству людей эти фотографии», — сказала директор Музея ИЗО Розалия Нургалеева.

Увидеть кадры фотохроники СВО, запечатленные Зуфаром Давлетшиным и Андреем Ключниковым можно будет бесплатно все время работы выставки — до 31 марта.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.