Депутат Казгордумы: Мы начали готовиться к тысячелетию Казани именно с трудов Карла Фукса

Депутат Казанской городской Думы Людмила Андреева приняла участие в уборке надгробия медика, ботаника, этнографа, историка и ректора Императорского Казанского университета Карла Фукса на Арском кладбище.

«Этот год в России объявлен Годом науки и технологий, поэтому акция, посвященная памяти ученых, которые сделали величайшие научные открытия, очень символична. Мне для уборки досталось надгробия Карла Фукса, и я была очень благодарна за это организаторам», — сказала Андреева, отметив, что именно Карл Фукс в своих трудах впервые отразил историю развития Казани.

«Когда мы готовились к празднованию тысячелетия Казани и проводили научно-исследовательские работы, то именно с его трудов начинали описание истории города», — поделилась депутат.

Сегодня на территории города много памятных мест, посвященных исследователю. Например, сквер рядом с Нацбиблиотекой РТ. «Радует, что таким образом история Казани передается из поколения в поколение», — добавила она.

Карл Федорович Фукс (1776-1846) — медик, краевед, этнограф, доктор медицины, историк. Начиная с 1800 года, он жил и работал в России. С 1805 стал профессором Казанского университета, с 1823 по 1827 год (с перерывом) — ректором. Ученый был одним из первых исследователей культуры и быта казанских татар. Создал труды по медицине, истории Казани, этнографические очерки о татарах, башкирах, чувашах, мордве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и другие чиновники побывали на Арском кладбище и приняли участие в уборке могил химиков Арбузовых.