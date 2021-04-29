news_header_top_970_100
Минниханов возглавил рейтинг российских губернаторов за март–апрель 2021 года
Минниханов возглавил рейтинг российских губернаторов за март–апрель 2021 года
«Пятерочка» и J7 запускают экопроект по очистке участков берегов Волги
«Пятерочка» и J7 запускают экопроект по очистке участков берегов Волги
В Татарстане 567 участниц войны и тружениц тыла привились от Covid-19
В Татарстане 567 участниц войны и тружениц тыла привились от Covid-19
Ру Тат
news_header_bot_970_100
29 апреля 2021  17:32
Марат Ишкильдин

Депутат Казгордумы: Мы начали готовиться к тысячелетию Казани именно с трудов Карла Фукса

news_top_970_100

Депутат Казанской городской Думы Людмила Андреева приняла участие в уборке надгробия медика, ботаника, этнографа, историка и ректора Императорского Казанского университета Карла Фукса на Арском кладбище.

«Этот год в России объявлен Годом науки и технологий, поэтому акция, посвященная памяти ученых, которые сделали величайшие научные открытия, очень символична. Мне для уборки досталось надгробия Карла Фукса, и я была очень благодарна за это организаторам», — сказала Андреева, отметив, что именно Карл Фукс в своих трудах впервые отразил историю развития Казани. 

«Когда мы готовились к празднованию тысячелетия Казани и проводили научно-исследовательские работы, то именно с его трудов начинали описание истории города», — поделилась депутат.
Сегодня на территории города много памятных мест, посвященных исследователю. Например, сквер рядом с Нацбиблиотекой РТ. «Радует, что таким образом история Казани передается из поколения в поколение», — добавила она. 

Карл Федорович Фукс (1776-1846) — медик, краевед, этнограф, доктор медицины, историк. Начиная с 1800 года, он жил и работал в России. С 1805 стал профессором Казанского университета, с 1823 по 1827 год (с перерывом) — ректором. Ученый был одним из первых исследователей культуры и быта казанских татар. Создал труды по медицине, истории Казани, этнографические очерки о татарах, башкирах, чувашах, мордве.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и другие чиновники побывали на Арском кладбище и приняли участие в уборке могил химиков Арбузовых.

андреева людмила арское кладбище карл фукс
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное