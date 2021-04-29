Лейла Фазлеева и другие чиновники приняли участие в уборке могил химиков Арбузовых

Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева побывала на Арском кладбище и приняла участие в уборке могил химиков Арбузовых. В числе других здесь похоронены отец и сын — академики АН СССР Александр и Борис Арбузовы.

«[Александр] Арбузов — особое для меня имя, хотя я и не имею отношения к химической науке. Так или иначе, для меня очень важно, что казанская химическая школа — одна из ведущих в России, причем как в эпоху Арбузова, так и сейчас. Теми достижениями, которыми характеризуется химическая наука республики, гордится сегодняшнее производство», — заявила Фазлеева.

«Акция приурочена к событиям, которые проводятся в республике в рамках Года науки, объявленного в России. Безусловно вклад ученых, работающих или работавших на территории Татарстана, очень велик», — отметила вице-премьер.

Все члены комиссии по увековечиванию памяти великих людей Татарстана принимают участие в мероприятиях по уборке захоронений. Среди них — представители предприятий, сотрудники министерств, ведомств и исполкома Казани, преподаватели вузов республики.

«Мы все здесь, чтобы увековечить память этих людей. Все мы знаем, какой огромный вклад внесли наши ученые в Победу. Работа в тылу включала и труд ученых, и мы все отдаем здесь дань уважения этим людям», — подчеркнула Лейла Фазлеева.

Мероприятия по облагораживанию захоронений выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в развитие Татарстана, начались 26 апреля. Акция продлится до 2 мая.

«Представители министерств и ведомств, а также предприятий и научных институтов помогают в уборке могил и памятников, которые принадлежат великим ученым, жившим и работавшим в Казани. Среди них отец и сын Арбузовы, [Михаил] Нужин, [Андрей] Адо, [Николай] Лобачевский, конструкторы, связанные с авиацией, и многие другие. Мы посчитали своим долгом вместе с коллегами привести могилы в порядок», — заметил председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Айрат Фаизов.

Представители исполкома планируют сделать акцию по уборке на кладбищах ежегодной. Их цель — сделать так, чтобы молодое поколение знало историю города и гордилось ею.