Анатолий Вассерман поддержал введение штрафов за оскорбление учителей

Введение штрафов за оскорбление педагогов – это вынужденная мера, без которой сегодня нельзя обойтись. Такое мнение «Татар-информу» выразил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, предусматривающий административное наказание за оскорбление учителей.

«Я не думаю, что введение штрафов полностью решит эту проблему, но без этой меры, по всей видимости, не обойтись. Этот перекос необходимо сегодня выправлять», – сказал Вассерман.

По словам депутата, отсутствие наказания за унижение учителей негативно отражается на дисциплине в классе в целом.

«Дисциплина крайне важна, потому что учащийся без нее сам ничего толком не усваивает и другим мешает. Дисциплина нужна всему классу, а возможность оскорблять учителя – один из каналов ее разрушения», – считает парламентарий.