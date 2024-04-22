Анас Аскаров, «Идел-Пресс»: «Китай для нас очень перспективное направление»

Генеральный директор ПИК «Идел-Пресс» Анас Аскаров и руководство медиахолдинга «Татмедиа» побывали на заводе «HXCP» в китайском городе Дунгуань. Вместе с генеральным директором АО «Татмедиа» Шамилем Садыковым они осмотрели производство, на котором изготавливаются различные станки для печатной продукции.

Сегодня крупнейшее полиграфическое предприятие Поволжья «Идел-Пресс» работает в круглосуточном режиме, в три смены. Объём выпускаемой продукции достигает 15 млн экземпляров брошюр и книг в год.

Шамиль Садыков на встрече с китайскими коллегами обратил внимание, что при таком интенсивном производстве ключевым направлением в работе становятся запчасти.

Анас Аскаров подчеркнул, что оборудование необходимо содержать в исправном и работоспособном техническом состоянии, за ним надо следить в ежедневном режиме.

«Мы проводим ежемесячные плановые профилактические работы. У нас 3 печатные машины, 4 краски. Они работают 30 дней в месяц, круглосуточно. Мы их через месяц останавливаем на профилактику, если нет аварийных работ. По-другому таких результатов достичь просто невозможно», — отметил он.

На сегодняшний день на предприятии работают почти 400 человек.

«Китай для нас очень перспективное направление. Дальше наше сотрудничество будет только расти», — поделился планами Анас Аскаров.

Управляющий партнер группы компаний «ЗИКО», поставщик Игорь Ржешевский добавил, что завод «НХСР» является ведущим китайским производителем послепечатного оборудования для книжного производства.

«Именно у этого производителя, на мой взгляд, имеются безусловные перспективы для работы на нашем рынке. Мы стараемся работать во благо наших заказчиков, у которых всегда должен быть выбор. Чтобы у вас было то оборудование, которое нужно вам исходя из той ситуации, которая существует. Если есть хорошие аналоги европейским станкам по соотношению цена – качество из китайской дружественной страны, то всегда рады работать с ними. Главное, чтобы это не было ущерб качеству», — отметил он.

Игорь Ржешевский также добавил, что из-за санкций оборудование и запчасти из европейских стран получить стало сложнее. Однако производство — это процесс, который должен быть налажен постоянно и без сбоев.

Данный китайский завод уже поставлял подобное оборудование в Россию: первая поставка станков была на Тверской полиграфкомбинат.

«Приятно удивлен, что у них (у КНР — прим. Т-и) есть своя металлообработка, пусть только частичная. В Европе нередко небольшие производители заказывают комплектующие на стороне, а у себя есть просто сборочный цех. Это рабочая схема в Европе. Я думаю, что здесь на производстве подход правильный: когда владеешь цепочкой производства, можешь ее больше контролировать, повысить качество, что-то оперативно изменить», — резюмировал Ржешевский.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что руководители ПИК «Идел-Пресс» и АО «Татмедиа» находятся с рабочей поездкой в Китае.