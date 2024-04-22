Руководители ПИК «Идел-Пресс» и АО «Татмедиа» находятся в рабочей поездке в Китае

Генеральный директор ПИК «Идел-Пресс» Анас Аскаров и руководство медиахолдинга «Татмедиа» находятся в рабочей командировке в Китае. В поездке принимает участие и генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

На встрече в городе Дунгуань региона Гаучжоу с коллегами из поднебесной на заводе «НХСР» Анас Аскаров рассказал о рабочем процессе, объемах производства и достижениях, а также раскрыл проблемные моменты, которые имеются у печатной типографии из-за введенных санкций.

«Мы работаем в три смены в круглосуточном режиме. Загрузка на сегодняшний день имеется в полном объеме. Есть определенные вопросы по доставке запчастей. Если раньше мы получали определенные запчасти за три недели — месяц, то сейчас ждем от трех до шести месяцев», — поделился руководитель «Идел-Пресс».

Анас Аскаров отметил, что в Китайской Народной Республике производится все необходимое оборудование.

«Прогресс движется вперед. За полтора года в „Идел-Пресс“ появились три китайские машины, мы полностью поменяли технологию, поставили два CtP — это устройство для вывода форм. Если раньше мы это получали из Японии и потом из Бельгии, то потом поставки практически прекратились, сошли на ноль, и нам пришлось прибегнуть к китайским станкам. Они очень себя зарекомендовали», — рассказал Аскаров.

По его словам, эти машины работают более года и ни по каким критериям не уступают японским или бельгийским пластинам и самим станкам.

Он также отметил, что в типографии месяц назад было смонтировано еще одно оборудование китайского производства — это линия термоупаковки для готовых книг и брошюр в мягком переплете. Их можно упаковать и по пачкам, и в одинарном экземпляре. Работает устройство на разных микронах, толщинах плёнки и на очень высокой скорости. После этого производительность увеличилась в 2-3 раза.

«Мы дальше будем двигаться вперед. Мы смотрим, что здесь делается, как оборудование собирается по запчастям, будем вести переговоры», — рассказал о целях визита генеральный директор ПИК «Идел-Пресс».

За год в типографии выпускается 6,5 млн экземпляров книг в мягком переплете, порядка 4 млн книг в твердом переплете и 5 млн брошюр.

«В среднем в типографии выпускается около 15 млн экземпляров книг и брошюр. Это огромный задел. Мы занимаем в Российской Федерации 2-3-е места», — отметил он.