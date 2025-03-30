Аналог симулятора FIFA, о котором Путина просили в Казани, создадут до 2030 года

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

Создатели российского аналога футбольного симулятора FIFA собираются завершить работу до 2030 года. Об этом рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов, передает ТАСС.

«Аналог симулятора FIFA создается, никакой паузы нет. Планируется завершить работу до 2030 года», – пояснил собеседник федерального агентства.

FIFA – серия игр в жанре симулятора футбола (последняя версия называется FC). Игры выпускает канадская студия EA Vancouver (прежде EA Canada), входящая в состав американской корпорации Electronic Arts. После начала специальной военной операции в 2022 году из серии были исключены футбольные клубы и сборные РФ.

На открытии «Игр будущего» в Казани 21 февраля 2024 года бывший игрок сборной России и ФК «Зенит» Андрей Аршавин попросил Президента РФ Владимира Путина вместе с ПАО «Газпром» оказать помощь в создании отечественного аналога футбольного симулятора FIFA.

Позднее руководитель Всероссийской федерации фиджитал-спорта, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный проинформировал, что игра уже разрабатывается, в том числе при поддержке «Газпрома».