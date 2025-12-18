Аналитики ожидают снижения ключевой ставки на последнем заседании ЦБ в 2025 году

Завтра, 19 декабря, состоится заключительное в 2025 году заседание Совета директоров Центробанка РФ. Снижение ключевой ставки по итогам заседания – наиболее вероятный сценарий. Таким мнением с «Татар-информом» поделились эксперты.

«Мой прогноз, что они [члены Совета директоров] снизят [ключевую ставку] на 1–1,5% в эту пятницу, и дальше будут тоже потихоньку снижать по 1-1,5%», – сказал «Татар-информу» профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков.

«Я жду минимального снижения ставки, чтобы показать, что ЦБ реагирует на снижение цен. Вероятность такого сценария около 70%. И на 30%, ставку оставят такой же из-за ожидания роста цен после Нового года», – сообщил кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака.

«На заседании 19 декабря, как и в прошлый раз, могут рассматриваться несколько альтернатив (в частности, сохранение ключевой ставки на текущем уровне, ее снижение на 50 или на 100 базисных пунктов (б.п.), но в целом картина складывается в пользу снижения ключевой ставки на 50 б.п., до 16%», – сообщила «Татар-информу» руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая.

Учитывая, что к концу года темпы инфляции существенно снизились, у Банка России сейчас нет поводов остановить снижение ключевой ставки, считает доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох.

«Данное решение [о снижении ключевой ставки] должно поддержать и потребление, и инвестиции, особенно с учетом ожидаемого в начале 2026 года роста цен, вызванного повышением ставки НДС. Пик ставок уже пройден, и в течение 2026 года, если динамика инфляции не изменится, Банк России продолжит снижать ключевую ставку», – сообщил Кох «Татар-информу».

Всего за 2025 год Совет директоров ЦБ провел семь заседаний