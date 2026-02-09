news_header_top
Экономика 9 февраля 2026 09:22

Аналитики не предсказывают существенных изменений на ипотечном рынке в начале года

Эксперты не ожидают заметных изменений на ипотечном рынке в начале 2026 года. Существенного снижения ключевой ставки и улучшения условий по жилищным кредитам в ближайшие месяцы не прогнозируется, сообщили опрошенные «Татар-информом» участники рынка.

В январе минувшего года «ключ» Центробанка составлял 21%, но в течение года его снижали пять раз. К декабрю минувшего года показатель опустился до 16%.

Медианные ставки по ипотеке к декабрю также снизились. На квартиры они составили 21,2% годовых, на дома – 20,8%, следует из статистики Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Для сравнения: в 2024 году ставки по квартирам достигали 29%, а по домам – 30%. А в 2019 году ипотеку можно было взять в среднем под 9%.

«До марта не стоит ожидать заметных улучшений условий или снижения ключевой ставки. В феврале возможны лишь незначительные корректировки, либо ситуация останется без изменений. Пока нет признаков позитивных сдвигов: новые ипотечные программы не появляются, и каких-то принципиально новых или интересных решений на рынке не ожидается», – поделилась с «Татар-информом» руководитель агентства «Счастливый дом», член Гильдии риелторов РТ Анастасия Гизатова.

Руководитель ипотечного отдела компании «Флэт» Екатерина Булатова также согласилась, что резкого падения ставок в первом квартале года ждать не стоит – регулятор, по ее мнению, будет действовать предельно осторожно.

«Согласно прогнозам ЦБ и крупных аналитиков (SberCIB, Frank RG), в 2026 году ожидается плавное снижение ключевой ставки до уровня 13–15%. Рыночная ипотека начнет возвращаться в зону доступности. Ожидается, что объем выдач может вырасти к уровням 2024 года», – отметила она.

Подробнее о том, как рынок адаптировался к высоким ставкам и что будет с ним дальше, читайте в материале «Рынок „сдулся“, но не рухнул: что происходит с ипотекой в Татарстане».

Рынок «сдулся», но не рухнул: что происходит с ипотекой в Татарстане
#рынок недвижимости #Ипотека
