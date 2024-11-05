Аналитики назвали самые востребованные профессии на рынке труда Татарстана

В Татарстане за последний месяц работодатели разместили 53,3 тыс. вакансий. Из них 10 тыс. предложений с требованием наличия высшего образования и 4,7 тыс. — наличия среднего специального образования. Еще в 40,6 тыс. случаев образование не требуется, либо это не указано.

По прогнозам, массовый персонал будет востребован и в будущем. Об этом «Татар-информу» сообщила директор филиала hh.ru в Поволжье Альбина Султанова.

«Мы считаем, что популярные вакансии с быстрым входом, которые не требуют опыта работы и наличия определенных навыков, такие как курьеры, сборщики заказов, промоутеры, официанты, будут востребованы на рынке труда для молодых специалистов и в последующем. Также будет популярно репетиторство, поскольку увеличивается число различных онлайн-школ, а компаниям требуется больше специалистов», — заметила она.

По мнению аналитиков, востребованными в будущем будут специалисты, которые сейчас находятся в дефиците. Это работники сфер розничной торговли, автобизнеса и продаж, рабочий и медицинский персонал, фармацевты, специалисты по логистике, на производстве, в строительстве, на транспорте, в туризме и гостиничном бизнесе, в сервисном обслуживании.

В каких сферах Татарстана берут на работу специалистов без опыта, и какую зарплату предлагают работодатели, читайте в материале «Татар-информа» «Опыт не требуется»: какие вакансии предлагают молодежи в Татарстане и какую зарплату.