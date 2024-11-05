Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Аналитики назвали самые востребованные профессии на рынке труда Татарстана
В Татарстане за последний месяц работодатели разместили 53,3 тыс. вакансий. Из них 10 тыс. предложений с требованием наличия высшего образования и 4,7 тыс. — наличия среднего специального образования. Еще в 40,6 тыс. случаев образование не требуется, либо это не указано.
По прогнозам, массовый персонал будет востребован и в будущем. Об этом «Татар-информу» сообщила директор филиала hh.ru в Поволжье Альбина Султанова.
«Мы считаем, что популярные вакансии с быстрым входом, которые не требуют опыта работы и наличия определенных навыков, такие как курьеры, сборщики заказов, промоутеры, официанты, будут востребованы на рынке труда для молодых специалистов и в последующем. Также будет популярно репетиторство, поскольку увеличивается число различных онлайн-школ, а компаниям требуется больше специалистов», — заметила она.
По мнению аналитиков, востребованными в будущем будут специалисты, которые сейчас находятся в дефиците. Это работники сфер розничной торговли, автобизнеса и продаж, рабочий и медицинский персонал, фармацевты, специалисты по логистике, на производстве, в строительстве, на транспорте, в туризме и гостиничном бизнесе, в сервисном обслуживании.
В каких сферах Татарстана берут на работу специалистов без опыта, и какую зарплату предлагают работодатели, читайте в материале «Татар-информа» «Опыт не требуется»: какие вакансии предлагают молодежи в Татарстане и какую зарплату.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»