Экономика 3 марта 2026 17:00

Аналитик: Золото может подорожать до $6 тыс. за унцию из-за обострения на Ближнем Востоке

Цена на золото может достичь $6000 за тройскую унцию уже в текущем году на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал аналитик «Финама» Николай Дудченко в комментарии «Татар-информу».

«Мы полагаем, что цена может достичь прежних максимумов на отметке $5,6 тыс. за тройскую унцию. Если этот уровень будет преодолен, не исключен выход к $6 тыс. за унцию уже в текущем году. В противном случае возможна коррекция», — считает аналитик.

По оценке Дудченко, по итогам 2026 года средняя цена на золото может находиться в диапазоне $5,1 тыс. – 5,3 тыс. за тройскую унцию при сохранении текущей геополитической напряженности.

#золото #Ближний Восток
