Аналитик: Старость в России не должна быть синонимом нищеты

Финансовый аналитик Ян Арт признался, что поддерживает повышение пенсионного возраста в России. Однако такая мера должна приниматься одновременно с повышением пенсий, рассказал он в интервью Андрею Кузьмину для «Татарстан-24».

«Я считаю, что демографическая ситуация во всем мире к этому неприятному (пенсионной реформе) подталкивает, но с одним условием: если уж мы его (возраст) так серьезно повысили, давайте одновременно решим вопрос принципиального увеличения пенсий», — подчеркнул эксперт.

По его словам, пенсии в России должны стать не ниже 25 тыс. рублей, так как «невозможно жить в стране, где старость означает нищету».

18 ноября Президент России Владимир Путин, выступая на совещании по социальным вопросам, заявил, что индексация пенсий в стране должна проводиться выше уровня инфляции, о чем сообщало ИА «Татар-информ».