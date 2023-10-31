Аналитик считает, что мировой рынок нефти будет в стрессе до 110 долларов за баррель

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Мировой рынок нефти будет в напряжении до тех пор, пока цены не дойдут до 110 долларов за баррель. После этого, вероятно, Саудовская Аравия увеличит объемы добычи черного золота. Такое мнение выразил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин в разговоре с «Татар-информом».

«Некоторые участники рынка полагают, что Саудовская Аравия увеличит объемы добычи, когда цены на нефть взлетят до 110 долларов за баррель. Вероятно, они будут держать мировой рынок нефти в напряжении вплоть до этой отметки», – сказал эксперт.

Пока нет признаков, что Россия и Саудовская Аравия радикально изменят свою политику сокращений добычи и экспорта.

Потавин напомнил, что в ближневосточном регионе добывается около трети мировой нефти. Сейчас цены на нефть показывают высокую волатильность, реагируя на ход военных действий. Аналитик не исключает, что вслед за текущим снижением котировок придет новая волна роста.

Ранее Всемирный банк предсказал, что цена на нефть может подскочить выше 150 долларов за баррель при дальнейшем обострении конфликта на Ближнем Востоке. Профессор КФУ считает, что это вполне вероятно.