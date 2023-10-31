Профессор КФУ: «Нефть за 150 долларов за баррель? Легко»

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Повышение стоимости нефти 150 долларов за баррель и выше – это вполне реально. Такое мнение высказал доктор экономических наук, профессор Казанского федерального университета Игорь Кох в разговоре с «Татар-информом».

«Если на Ближнем Востоке действительно начнется серьезная, крупная военная кампания и при этом страны Персидского залива будут стараться дестабилизировать США и Европу, то да, они могут сократить поставки нефти на мировой рынок и нефть вырастет до 150 долларов. Легко», – считает профессор.

По мнению Коха, есть два варианта развития ситуации, при которой стоимость нефти подскочит до 150 долларов за баррель и выше. Первый вариант связан с тем, что резкое сокращение предложения нефти на мировом рынке будет спровоцировано как раз событиями на Ближнем Востоке.

«Такую ситуацию мир уже проходил в середине 70-х годов, когда арабские страны ввели эмбарго на поставку нефти в США. На фоне этого цены на нефть выросли в несколько раз», – напомнил собеседник «Татар-информа».

Второй вариант, при котором нефть будет стоить 150 долларов за баррель и выше, – это быстрый рост спроса и нехватка нефти в мировой экономике в целом.

Накануне аналитики Всемирного банка предсказали, что стоимость нефти может подскочить выше 150 долларов за баррель при дальнейшем обострении конфликта на Ближнем Востоке.