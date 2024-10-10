Аналитик RUPEC Семягин рассказал, зачем Закамью еще 10 млрд «кубов» газа

Долгосрочное соглашение о поставках дополнительных объемов газа будет способствовать росту инвестиционной привлекательности Татарстана в целом и ОЭЗ «Алабуга» в частности. Так подписанный документ прокомментировал «Татар-информу» руководитель Информационно-аналитического центра RUPEC Дмитрий Семягин.

«Насколько мне известно, “Алабуга” сейчас ведет переговоры не только с потенциальными резидентами индустриального парка “Этилен 600”, но и с рядом инвесторов о размещении в ОЭЗ нескольких импортозамещающих проектов малотоннажной химии. Увеличение ресурсных возможностей площадки, конечно, станет дополнительным аргументом в ее пользу при сравнении, например, с площадками в Нижегородской области», – сказал эксперт.

По его словам, оценить конкретный экономический эффект в цифрах пока невозможно. Семягин считает, что стратегически развитие химического направления в «Алабуге» и индустриального парка «Этилен 600» должно способствовать развитию и устойчивости экономики Татарстана.

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