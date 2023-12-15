Аналитик рассказал, какой будет первая реакция на повышение ключевой ставки ЦБ

Первым на повышение ключевой ставки в России с 15 до 16% отреагирует рынок вкладов. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» высказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

«В первую очередь, отреагирует рынок вкладов. Затем поползут вверх ставки по кредитам», — сообщил Осадчий.

В целом реакция рынка на повышение ключевой ставки слабая, так как это решение было ожидаемо и соответствовало консенсусу, добавил аналитик.

Осадчий отметил, что рынок ожидает снижения ключевой ставки уже в ближайшие три-шесть месяцев.

Напомним, ключевую ставку на один процент Центробанк России поднял 15 декабря 2023 года. Следующее заседание Банка РФ запланировано на 16 февраля 2024 года.