Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Аналитик рассказал, какой будет первая реакция на повышение ключевой ставки ЦБ
Первым на повышение ключевой ставки в России с 15 до 16% отреагирует рынок вкладов. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» высказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
«В первую очередь, отреагирует рынок вкладов. Затем поползут вверх ставки по кредитам», — сообщил Осадчий.
В целом реакция рынка на повышение ключевой ставки слабая, так как это решение было ожидаемо и соответствовало консенсусу, добавил аналитик.
Осадчий отметил, что рынок ожидает снижения ключевой ставки уже в ближайшие три-шесть месяцев.
Напомним, ключевую ставку на один процент Центробанк России поднял 15 декабря 2023 года. Следующее заседание Банка РФ запланировано на 16 февраля 2024 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»