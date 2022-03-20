Аналитик посоветовала покупать после открытия торгов на Мосбирже акции «Татнефти»

Аналитик УК «Открытие Инвестиции» Ирина Прохорова, исходя из сложившихся на 25 февраля цен, выделила наиболее привлекательные организации, акции которых стоит купить после открытия торгов на Московской бирже, среди них — привилегированные акции «Татнефти». Об этом сообщает РИА Новости.

На Мосбирже торги акциями не проводятся уже третью неделю подряд. Прохорова подчеркивает, что из-за этого трудно оперативно оценить влияние событий на котировки ценных бумаг и выявить несоответствия. Однако эксперт считает, что инвестиции в акции «Татнефти» должны окупиться за 1,9 — 2,3 года. В условиях возросших ставок наличие отрицательного чистого долга у компании особенно благоприятно.

Эксперт также советует присмотреться к бумагам «Детского мира». Около 70% продукции этой компании производится в Китае, Индии, Вьетнаме и Бангладеш.

24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Путин подчеркнул, что цель операции — «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.