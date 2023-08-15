Аналитик Осадчий сравнил рост ключевой ставки с лечением ковида аспирином

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Решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 3,5 процента не позволит стабилизировать России финансовый рынок в краткосрочной перспективе и не приведет к стабилизации ситуации даже в среднесрочной перспективе. Об этом корреспонденту «Татар-информа» заявил Максим Осадчий.

«Повышать ключевую ставку – это как лечить ковид аспирином. Какой-то симптом можно ослабить, но не более. Основная причина дестабилизации финансов – геополитический конфликт. Пока не будет устранена причина болезни, негативные эффекты в российской экономике не исчезнут. Резкое повышение ключевой ставки – сильное лекарство, но носит паллиативный характер», – уверен эксперт.

Также он напомнил, что в 2014-м и 2022-м годах в России повышали ключевую ставку сильнее. По словам эксперта, события тех лет стали причиной введения санкций Запада против России. Как следствие, нарушился баланс во внешней торговле, что стало причиной падения рубля.

«Тогда начальные уровни ключевой ставки были одни и те же – 9,5%. В декабре 2014-го ставку подняли в два приема на 7,5 пп до 17%. А в феврале 2022-го ее повысили сразу на 10,5 пп до 20%. Логика регулятора понятна: нынешняя ситуация не столь критическая, как в декабре 2014 года и, тем более, в феврале 2022 года», – заявил он корреспонденту «Татар-информа».

Ранее «Татар-информ» опубликовал большой материал о причинах и последствиях сегодняшнего повышения ключевой ставки в России.