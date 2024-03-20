Аналитик Муртазин высказался, насколько реально превращение IPhone в «кирпич»

Ведущий аналитик, главный редактор Mobile-review.com Эльдар Муртазин рассказал «Татар-информу», насколько реально, что компания Apple дистанционно заблокирует смартфоны IPhone в России.

«Это все выдумки. На сегодняшний день отключение невозможно чисто юридически. Физически — да, возможно», — считает Муртазин.

По его мнению, отключение техники Apple произойдет только в один момент, а именно «за 15 минут до нанесения ядерного удара по России».

«Все другие сценарии просто не рассматриваются, потому что слишком много проблем в международном праве», — считает аналитик.

Ранее зампред Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин рассказал, в каком случае компания Apple отключит все iPhone в РФ, а Google — неперепрошитые телефоны на Android.

Подробнее читайте в материале «„За 15 минут до ядерного удара“: почему и когда Apple может отключить айфоны в России».