Аналитик IT-индустрии о российском аналоге Starlink: Это дешевая связь

Аналитик IT-индустрии, владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что вполне реально реализовать российский аналог системы спутниковой связи Starlink к 2030 году. Об этом эксперт сообщил «Татар-информу».

«У нас большая страна, спутниковая связь нужна и нужна достаточно дешевая. А это именно такая связь», – считает Муртазин.

Он пояснил, что низкоорбитальные спутники – это не какое-то ноу-хау.

«Спутники стали достаточно простыми с точки зрения создания. Это массовая электроника, поэтому мы их создаем», — сказал Муртазин.

Ранее появилась информация, что разработчиком выступит «Бюро 1440». Муртазин также высказался о компании.

«„Бюро 1440“ молодцы, что разрабатывают подобную систему. Уже есть первые прототипы на орбите, которые исследуют возможности. Идем, насколько я понимаю, по плану», — сказал IT-аналитик.