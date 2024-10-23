Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Аналитик Эскобар: Саммит БРИКС в Казани станет началом многополярного мира
Саммит БРИКС в Казани ознаменует начало многополярного мира. Такое мнение выразил геополитический аналитик Пепе Эскобар.
«Я думаю, что даже все прорывы, о которых объявлено, не изменят систему и не перевернут ее с ног на голову за один саммит. Нет. Это только начало. И это здорово. Это как скоростной поезд, отходящий от станции», – приводит его слова РИА Новости.
По мнению аналитика, это прекрасно понимают и мировые лидеры, участвующие в саммите в Казани.
Саммит БРИКС продлится до 24 октября.
Ранее помощник Президента России Юрий Ушаков сообщил, что 13 стран ведут переговоры о получении статуса государства-партнера БРИКС.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»