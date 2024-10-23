Аналитик Эскобар: Саммит БРИКС в Казани станет началом многополярного мира

Саммит БРИКС в Казани ознаменует начало многополярного мира. Такое мнение выразил геополитический аналитик Пепе Эскобар.

«Я думаю, что даже все прорывы, о которых объявлено, не изменят систему и не перевернут ее с ног на голову за один саммит. Нет. Это только начало. И это здорово. Это как скоростной поезд, отходящий от станции», – приводит его слова РИА Новости.

По мнению аналитика, это прекрасно понимают и мировые лидеры, участвующие в саммите в Казани.

Саммит БРИКС продлится до 24 октября.

Ранее помощник Президента России Юрий Ушаков сообщил, что 13 стран ведут переговоры о получении статуса государства-партнера БРИКС.