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Политика 22 октября 2024 19:47

Ушаков: Статус партнера БРИКС хотят получить 13 стран

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13 стран ведут переговоры о получении статуса государства партнера БРИКС. Об этом в интервью Первому каналу сообщил помощник Президента России Юрий Ушаков.

По его словам, вопрос изучается в рамках консультаций между делегациями, «это будут рассматривать лидеры» стран, входящих в объединение.

Напомним, что с 22 по 24 октября в Казани проходит саммит БРИКС — первый после серьезного расширения группы.

#саммит БРИКС
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