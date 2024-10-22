Ушаков: Статус партнера БРИКС хотят получить 13 стран

13 стран ведут переговоры о получении статуса государства партнера БРИКС. Об этом в интервью Первому каналу сообщил помощник Президента России Юрий Ушаков.

По его словам, вопрос изучается в рамках консультаций между делегациями, «это будут рассматривать лидеры» стран, входящих в объединение.

Напомним, что с 22 по 24 октября в Казани проходит саммит БРИКС — первый после серьезного расширения группы.