Экономика 4 марта 2026 07:45

Аналитик допустила рост спроса на российскую нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке

Китай и Индия на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке могут увеличить закупки российской нефти и газа, сообщила руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая в комментарии «Татар-информу».

«Мы полагаем, что спрос на российскую нефть и газ со стороны наших основных потребителей – Китая и Индии – в этих условиях возрастет, а возможно, появятся и другие заинтересованные страны», – отметила эксперт.

По ее словам, перебои с поставками из региона Персидского залива и рост цен на нефть усиливают давление на крупнейших импортеров энергоресурсов в Азии.

Беленькая напомнила, что через Ормузский пролив, который закрыт для поставок иранскими властями, проходит 20% мировых поставок нефти и значительная часть экспорта СПГ. Фактические ограничения движения уже привели к росту стоимости нефти, фрахта и страхования, а также к удорожанию логистики.

Эксперт добавила, что в случае перераспределения глобальных потоков поставок Россия может получить дополнительное преимущество как крупный экспортер энергоресурсов. Но масштаб и продолжительность эффекта будут зависеть от того, насколько затяжным окажется конфликт и сохранятся ли перебои в ближневосточных поставках.

