Аналитик допустила новую волну инфляции в Европе и Азии из-за роста цен на нефть и газ

Рост цен на нефть и газ на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке может спровоцировать новую волну инфляции в Европе и Азии, сообщила руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая в комментарии «Татар-информу».

«В случае устойчивого ценового шока на энергоресурсы, как это было в 2022 году, можно ожидать новой волны инфляции в Европе и Азии и в меньшей степени в США. Это может оказать давление на экономический рост и даже стать триггером для мирового экономического кризиса», — отметила эксперт.

Беленькая подчеркнула, что особенно уязвимыми оказываются крупные импортеры нефти. Индия и Китай импортируют нефть и газ у ряда Ближневосточных стран, а значительная часть поставок проходит через Ормузский пролив. Ранее он был закрыт для движения иранскими властями в качестве ответной реакции на действия США и Израиля.

Эксперт добавила, что последствия для мировой экономики будут зависеть от продолжительности и масштаба конфликта.

«Чем быстрее завершится военная операция и стабилизируется ситуация в регионе, тем ниже будут долгосрочные риски для глобального роста», — заключила Беленькая.