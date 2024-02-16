Аналитик Беленькая спрогнозировала, когда упадет ключевая ставка в России

Центробанк сможет снизить ключевую ставку до 10% к концу этого года при позитивном сценарии развития событий. Такой прогноз «Татар-информу» привела руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«Мы рассматриваем два вероятных сценария развития событий. Первое – снижение ключевой ставки на апрельском заседании в случае продолжения позитивной картины по инфляции. Второе – первое снижение ставки в июне-июле при условии смешанной инфляции и отсутствии снижения проинфляционных рисков», – сообщила специалист.

При благоприятном сценарии в контексте динамики инфляции ставка может быть снижена до 10-11% к концу года, в менее благоприятном – до 12-13%.

Ранее Центробанк России решил сохранить ключевую ставку в 16%.