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Аналитик Беленькая спрогнозировала, когда упадет ключевая ставка в России
Центробанк сможет снизить ключевую ставку до 10% к концу этого года при позитивном сценарии развития событий. Такой прогноз «Татар-информу» привела руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
«Мы рассматриваем два вероятных сценария развития событий. Первое – снижение ключевой ставки на апрельском заседании в случае продолжения позитивной картины по инфляции. Второе – первое снижение ставки в июне-июле при условии смешанной инфляции и отсутствии снижения проинфляционных рисков», – сообщила специалист.
При благоприятном сценарии в контексте динамики инфляции ставка может быть снижена до 10-11% к концу года, в менее благоприятном – до 12-13%.
Ранее Центробанк России решил сохранить ключевую ставку в 16%.
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