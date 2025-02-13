Аналитик Беленькая дала прогноз, как ЦБ поступит с ключевой ставкой

Заседание Центробанка в пятницу, 14 февраля, будет первым в этом году и «опорным», то есть с обновлением макропрогнозов, в том числе прогноза средней ключевой ставки. Об этом сообщила «Татар-информу» руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая.

«На наш взгляд, основным вариантом станет сохранение ставки на текущем уровне 21%. Не исключено, что будут рассматриваться варианты ее повышения до 22-23%, однако этот сценарий сейчас представляется маловероятным», – рассказала аналитик.

В базовом сценарии «Финам» прогнозирует пик ключевой ставки на уровне 21%. Вероятно, что она начнет снижаться, но не ранее середины 2025 года. К концу года ключевая ставка может достичь 17-18%. По итогам февральского заседания ЦБ прогноз может быть обновлен.

«Необходимыми предпосылками для снижения ключевой ставки должны стать устойчивое замедление текущей сезонно скорректированной инфляции и снижение инфляционных ожиданий», – сообщила Беленькая.

По мнению эксперта и ее коллег, охлаждение кредитования, укрепление рубля с начала года и замедление недельной инфляции означают, что сейчас необходимости в дальнейшем повышении ключевой ставки нет.

«Вероятно, регулятор надеется, что в результате предпринятых ранее действий инфляция пойдет вниз, но, пока не увидит устойчивых признаков этого, он будет стремиться сохранить хрупкое равновесие. Т. е. не ужесточать дополнительно финансовые условия, но и не способствовать их дальнейшему преждевременному смягчению. Поэтому может потребоваться сохранение жесткости в сигнале и в риторике», – прогнозирует Беленькая.