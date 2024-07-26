АН РТ и Каракалпакское отделение АН Узбекистана договорились о сотрудничестве

Фото: пресс-служба АН РТ

Сегодня Академию наук Республики Татарстан посетила делегация входящий в состав Узбекистана Республики Каракалпакстан во главе с вице-премьером Правительства автономного региона Байрамбаем Отемуратовым. Об этом сообщает пресс-служба АН РТ.

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов выступил с приветственным словом и вкратце рассказал участникам делегации об основных направлениях деятельности академии.

Фото: пресс-служба АН РТ

Перед гостями с короткими презентациями также выступили директора институтов и руководители отделений АН РТ. Они назвали ряд перспективных научных проектов, которые могли бы заинтересовать представителей Каракалпакстана.

Научные центры Академии наук РТ уже взаимодействуют с рядом научных организаций и с вузами автономного региона Узбекистана.

Встреча завершилась подписанием соглашений о сотрудничестве между АН РТ и Каракалпакским отделением Академии наук Узбекистана, а также между АН РТ и Каракалпакским государственным университетом имени Бердаха.

Фото: пресс-служба АН РТ

Меморандумы предполагают взаимодействие в сферах развития науки и новых технологий, а также содействие научному сотрудничеству и практической реализации научных разработок в областях, представляющих взаимный интерес.

Параллельно Казань посещает делегация Бухарской области Узбекистана. Хоким этого региона Ботир Зарипов встретился с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.