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АН РТ и Каракалпакское отделение АН Узбекистана договорились о сотрудничестве
Сегодня Академию наук Республики Татарстан посетила делегация входящий в состав Узбекистана Республики Каракалпакстан во главе с вице-премьером Правительства автономного региона Байрамбаем Отемуратовым. Об этом сообщает пресс-служба АН РТ.
Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов выступил с приветственным словом и вкратце рассказал участникам делегации об основных направлениях деятельности академии.
Перед гостями с короткими презентациями также выступили директора институтов и руководители отделений АН РТ. Они назвали ряд перспективных научных проектов, которые могли бы заинтересовать представителей Каракалпакстана.
Научные центры Академии наук РТ уже взаимодействуют с рядом научных организаций и с вузами автономного региона Узбекистана.
Встреча завершилась подписанием соглашений о сотрудничестве между АН РТ и Каракалпакским отделением Академии наук Узбекистана, а также между АН РТ и Каракалпакским государственным университетом имени Бердаха.
Меморандумы предполагают взаимодействие в сферах развития науки и новых технологий, а также содействие научному сотрудничеству и практической реализации научных разработок в областях, представляющих взаимный интерес.
Параллельно Казань посещает делегация Бухарской области Узбекистана. Хоким этого региона Ботир Зарипов встретился с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
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