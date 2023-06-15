«Аммоний-2», поставка Ту-214 и Сабантуй в Якутии: О чем Минниханов договаривался на ПМЭФ

Раис РТ встретился с предправления Китайской национальный химико-инжиниринговой группы Дай Хагеном

Фото: rais.tatarstan.ru

Китайская CNCEC заинтересована в строительстве завода «Аммоний-2»

Деловая программа ПМЭФ для Рустама Минниханова началась еще вчера. В частности, вечером Раис РТ встретился с председателем правления Китайской национальный химико-инжиниринговой группы (CNCEC) Дай Хагеном.

Руководитель республики напомнил, что с группой CNCEC уже есть хорошая история отношений – она участвовала в создании комплекса по производству удобрений «Аммоний» в Менделеевске.

Он также сообщил, что в 2022 году товарооборот региона с КНР вырос в 1,6 раза и продолжает расти в этом году. «Сегодня нужен новый толчок в наших отношениях. Необходимо реализовывать новые совместные проекты», – сказал Минниханов.

И потенциально такой проект есть – сегодня CNCEC и особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга» прорабатывают вопрос организации производства удобрений. Речь, очевидно, идет о строительстве завода «Аммоний-2», который курирует ОЭЗ.

Подписано соглашение намерениях между Правительством Якутии и «Туполевым» Фото: rais.tatarstan.ru

Авиакомпания «Якутия» хочет купить 12 самолетов Ту-214

Сегодня же на полях ПМЭФ подписано соглашение намерениях между Правительством Якутии и «Туполевым» (Рустам Минниханов возглавляет совет директоров компании) на поставку самолетов Ту-214, которые производятся на Казанском авиационном заводе им.С.П. Горбунова.

Ту-214 – среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, который может перевозить до 210 пассажиров.

Воздушные судна, по предварительным договоренностям, поступят в парк авиакомпании «Якутия». По ее оценке, до 2030 года потребуется до 12 самолетов Ту-214. Таким образом планируется повысить транспортную доступность региона, к слову, самого большого в России.

Детали и условия контракта будут обсуждаться сторонами дополнительно.

Гендиректор компании «Мегафон» Хачатур Помбухчан заявил, что хочет расширять сотрудничество с Татарстаном и заинтересован участвовать в крупных международных проектах в республике Фото: rais.tatarstan.ru

Трассу Алексеевское-Альметьевск обеспечат качественной связью

Также Рустам Минниханов встретился с генеральным директором компании «Мегафон» Хачатуром Помбухчаном.

Компания, как отметила пресс-служба Раиса РТ, входит в число важнейших партнеров Татарстана. На сегодня в республике ее сеть используют 1,8 млн человек. Оператор принимал участие в обеспечении сотовой связью Всемирной летней Универсиады в Казани в 2013 году, Чемпионата рабочих профессий WorldSkills-2019 года и других.

«В республике сегодня реализуются масштабные проекты по дорожному строительству. К примеру, автодорога Алексеевское-Альметьевск. Существует проблема с обеспечением качественной связью. Рассчитываем при вашей поддержке решить этот вопрос и обеспечить населенные пункты вдоль следования маршрута и дорожную инфраструктуру качественной связью», – сказал Минниханов.

Помбухчан же заявил, что хочет расширять сотрудничество с Татарстаном и заинтересован участвовать в крупных международных проектах в республике.

Реализацию логистического проекта обсудили на встрече Рустама Минниханова с генеральным директором «R1» Дмитрием Реуттом и основателем группы компаний «Брозэкс» Вячеславом Брозовским Фото: rais.tatarstan.ru

В промпарке «Тура 2.0» появится логоцентр

На ПМЭФ обсуждали реализацию логистического проекта на территории промышленного парка «Тура 2.0» (Зеленодольский район, Татарстан). Вопрос поднимался на встрече Рустама Минниханова с генеральным директором «R1» Дмитрием Реуттом и основателем группы компаний «Брозэкс» Вячеславом Брозовским.

R1 – это проектное бюро, «Брозэкс» выпускает краски, эмали, грунтовки, клеи и сухие строительные смеси.

Было отмечено, что проект «Тура 2.0» – это перспективная площадка для инвесторов и инвестиций. Эта территория будет комплексно развиваться, что позволит создать дополнительные рабочие места.

Айсен Николаев предложил рассмотреть вопрос о проведении в регионе федерального Сабантуя Фото: rais.tatarstan.ru

Якутия готова провести у себя федеральный Сабантуй

Множество встреч Рустам Минниханов провел с главами регионов РФ. Например, он пообщался с руководителем Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым, который предложил рассмотреть вопрос о проведении в регионе федерального Сабантуя.

На встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым подписано соглашение о межрегиональном сотрудничестве.

Товарооборот между субъектами достигает 3,5 млрд рублей. В Татарстан поступают лекарственные препараты, удобрения, минеральная вода. Республика поставляет в Ставропольский край грузовые автомобили, нефтехимическую продукцию, шины. Перспективные направления – машиностроение, поставка холодильного и медицинского оборудования.

На встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым подписано соглашение о межрегиональном сотрудничестве Фото: rais.tatarstan.ru

Еще одно соглашение подписано в ходе встречи с врио губернатора Смоленской области Василием Анохиным. В его команду на днях перешел Алмаз Ахметшин в ранге вице-губернатора, до этого он возглавлял Нурлатский район Татарстана. Через своего «представителя» республика готова делиться с областью опытом, например, в сфере госуправления, инвестиционной деятельности и других.

«Необходимо наладить плотное взаимодействие между ведомствами наших регионов», – считает Рустам Минниханов. Товарооборот между регионами пока скромный – около 1 млрд рублей и обе стороны заинтересованы в его наращивании.

Еще одно соглашение подписано в ходе встречи с врио губернатора Смоленской области Василием Анохиным Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов приглашает глав на Kazan Digital week

Одним из важных направлений сотрудничества с Тывой с главой республики Владиславом Ховалыгом Раис РТ назвал цифровизацию. Он пригласил делегацию Тывы принять участие в международном форуме Kazan Digital week в сентябре этого года. Также Раис РТ сообщил, что Татарстан готов поставлять в республику продукцию машиностроения, сельского хозяйства и высокотехнологичную продукцию.

Раис РТ пригласил делегацию Тывы принять участие в международном форуме Kazan Digital week Фото: rais.tatarstan.ru

Вопросы укрепления сотрудничества Рустам Минниханов обсудил с главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Было отмечено, что объем взаимной торговли составляет порядка 1,5 млрд рублей. Важно проработать новые направления сотрудничества, чтобы не снижать набранных темпов, полагает Раис РТ.

Он добавил, что республика готова поделиться своим опытом по внедрению инноваций, поддержке предпринимательства.

«Наши компании готовы развивать партнерство в сфере строительства и обслуживания электрических сетей, внедрения передовых технологий в сфере ЖКХ», – сказал Рустам Минниханов.

Вопросы укрепления сотрудничества Рустам Минниханов обсудил с главой Карелии Артуром Парфенчиковым Фото: rais.tatarstan.ru

Школьники посоревнуется в агрогенетике

В Казани пройдет один из этапов Всероссийского конкурса по агрогенетике для старших классов «Иннагрика» – такая информация прозвучала на встрече Рустама Минниханова с первым заместителем генерального директора компании «Иннопрактика» Натальей Поповой.

С помощью конкурса планируется привлечь внимание детей к специальностям, которые востребованы в АПК, в области генетики, селекции, биоинформатики и так далее.

На встрече Рустама Минниханова с представителем компании «Иннопрактика» Натальей Поповой обсудили проведение в Казани одного из этапов конкурса «Иннагрика» Фото: rais.tatarstan.ru

Предполагается, что через цифровую платформу отбор пройдут около 5 тысяч детей. Очные полуфиналы состоятся в четырех регионах, в том числе в Татарстане.

По убеждению организаторов, проект будет полезен республике, так как привлечет талантливую молодежь в профильные учебные заведения, что в последующем сформирует кадровый потенциал для отрасли АПК.

Рустам Минниханов отметил важность такой работы. По его словам, именно наличие квалифицированных специалистов в агросекторе позволяет обеспечивать высокое качество продукции.

«Эта работа должна быть налажена прежде всего в области обеспечения качественного питания детей. Такая продукция должна быть самого высокого качества», – подчеркнул Рустам Минниханов.

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