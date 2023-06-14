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Беспилотники, роботы и нейрохудожник: что Татарстан привез на Петербургский форум
Петербургский международный экономический форум ПМЭФ-2023 открывается сегодня в северной столице России. В этом году он посвящен суверенному развитию — основе справедливого мира. Татарстан представит цифровой стенд с IT-разработками, а КАМАЗ запустит движение беспилотников по трассе. Подробности – в материале «Татар-информа».
«Стенд — это не только презентация Татарстана, но и рабочая зона»
В этом году концепция стенда республики звучит как «Татарстан – будущее уже сегодня», сообщила «Татар-информу» руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Миннулина.
Участникам ПМЭФ представят инновационные разработки, российские компьютеры и ноутбуки. «Установили несколько роботов на стенде, разместили много материалов. “Звучат” и “Игры будущего”, и будущие инвестпроекты», – заявила Миннулина.
Она отметила, что в этом году поступило множество заявок на участие, однако большинство компаний сделали это в последний момент, но все те, кто подал заявку на участие за 3 месяца до форума, будут работать на площадке.
«Стенд — это не только презентация Татарстана, но и рабочая зона. Здесь размещены кабинеты для совещаний с участием руководства, открытые переговорные зоны, зона для подписания соглашений – все для комфортной работы делегации, которая состоит почти из 100 должностных лиц и представителей бизнеса», – добавила Талия Минуллина.
Робот-бариста, материнские платы и портативная ПЦР-система
Стенд Татарстана кипенно-белый. Основной акцент – на ярких цифровых экранах. Именно на теме IT и специализируется экспозиция республики в этом году.
Над площадкой в воздухе как бы парит беспилотник. Этот летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой разработан университетом «Иннополис». Он может поднимать груз до 7 килограммов, а размах крыльев составляет 3 метра.
Помимо этого, «Иннополис» презентует робота-баристу – он угостит посетителей свежесваренным кофе. Можно поиграть с робо-рукой в «камень, ножницы, бумагу». Также на стенде есть телеуправляемый автономный необитаемый подводной аппарат и «НейроХудожник», который генерирует картины на основе наброска рисунка.
Компания ICL представит отечественные материнские платы, ноутбуки и системные блоки для компьютеров, а «Эвотэк-Мирай Геномикс» покажет портативную экспресс-ПЦР-систему для диагностики инфекционных заболеваний.
Кроме того, участниками экспозиции станут IT-парк, будут представлены порталы Invest in Tatarstan, Made in Tatarstan и Visit Tatarstan, Промышленный кластер республики, компании «Татлифт», «Соллерс Алабуга» и «Хаят Маркетинг». Дирекция спортивных и социальных проектов расскажет об Играх будущего, которые пройдут в Казани в 2024 году. Также гостей познакомят с проектом «Туган батыр» – это собирательный образ татарского героя, о котором уже вышла книга, снят мультфильм, также разрабатываются компьютерные игры с его участием.
Беспилотники КАМАЗа начнут курсировать на трассе «Нева»
Одним из знаковых участников ПМЭФ станет КАМАЗ. Сегодня в рамках форума он запустит движение беспилотных грузовиков по федеральной трассе М-11 «Нева». Четыре цифровых магистральных тягача повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву и будут работать между логистическими терминалами этих городов. В проекте участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Global Truck, «Газпромнефть-Снабжение».
Отработка беспилотной доставки грузов проходит в условиях экспериментального правового режима (ЭПР). Это стало первым этапом проекта «Беспилотные логистические коридоры».
«КАМАЗ не первый год ведет серьезную работу в сфере цифрового производства и разработки беспилотной автотехники. Мы выходим на новый этап в развитии беспилотных транспортных средств – переходим к их практическому применению», – прокомментировал событие генеральный директор предприятия Сергей Когогин.
Он добавил, что главная задача компании заключается в том, чтобы разработки инновационного транспорта с беспилотной технологией управления работали на благо России.
Путин примет участие в пленарном заседании в очном формате
Ключевая тема форума в этом году – «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Для удобства программа мероприятия будет разделена на пять тематических блоков:
- Мировая экономика в эпоху глобального перелома;
- Российская экономика: от адаптации к росту;
- Выстраивая технологический суверенитет;
- Народосбережение и качество жизни — основной приоритет;
- Рынок труда: ответы на новые вызовы.
Участниками форума традиционно станут: Китай, Индия, Бразилия, Кыргызстан, государства Латинской Америки и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Кроме того, в этом году прибудет делегация Объединенных Арабских Эмиратов.
По традиции в пленарном заседании форума примет участие Президент России Владимир Путин. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин будет присутствовать очно.
Он уточнил, что часть сессии пройдет в формате дискуссии, к которой присоединится и глава российского государства. Он также напомнил, что ранее Президент РФ назвал рынок труда одной из главных тем на форуме.
Миллион за участие и обед за 4,5 тыс. рублей
Традиционно большое внимание журналисты уделяют тому, чем потчуют на форуме гостей. В этом году меню ресторана разделено на гастрономические сеты. Стоимость одного набора — 4,5 тыс. рублей.
«Будет три сета — так же, как и в предыдущие годы, но все они будут ориентированы на русскую кухню. Будет по регионам разбито: Дальневосточный регион, Центральная Россия и более европеизированная Россия», — рассказал «Известиям» бренд-шеф Антон Грибанов.
В меню представлены салат с подкопченной утиной грудкой, суп из тыквы с крабом. Горячие блюда на выбор: филе семги, баранина с запеченными баклажанами и пряным соусом. Облепиховый торт с морковным бисквитом и кедровыми орешками.
Участие в форуме – недешевое удовольствие и обходится почти в 1,3 млн рублей. К слову, череду экономических саммитов в стране в мае открыл KazanForum. В этом году он получил статус федерального, что поставило его в одну линейку и с Петербургским, и Восточным экономическими форумами. И участие в нем было в 50 раз дешевле, чем в ПМЭФ: стандартный пакет – 25 тыс. рублей, премиум – 50 тыс. рублей.
«Это минимальная цена на федеральных мероприятиях, которая вообще может быть. У нас был разговор на федеральном уровне о том, что неплохо было бы поднять цену, но наш Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов отстоял то, что условия участия должны быть максимально доступными для наших предпринимателей. Иначе тогда какой смысл в этой площадке?» – обратила внимание Талия Миннулина.
«Надеемся, что в этот раз такие же позитивные решения будут приняты»
Председатель Промышленного кластера Татарстана Сергей Майоров, который также представляет республику на ПМЭФ, рассказал «Татар-информу», что самым ожидаемым мероприятием станет именно пленарная сессия с участием Президента России.
«Традиционно все ждут пленарки. В том году на пленарном заседании Владимир Владимирович знаковые вещи для кластеров сказал, а также дал поручение Правительству подготовить новые программы поддержки. Надеемся, что в этот раз такие же позитивные решения будут приняты», – сказал Майоров.
Он добавил, что форум позволяет решить несколько важных задач для промышленности Татарстана: привлечения инвесторов в республику, продвижения продукции в другие регионы и страны, а также знакомства с новинками в производствах.
«По этой повестке Питерский форум однозначно лучшая площадка в Российской Федерации», – считает Майоров.
Майоров рассказал, что в программе Промкластера Татарстана предусмотрена встреча с национальным агентством малоэтажного и коттеджного строительства. Переговоры будут касаться материалов для строительства, которые выпускают предприятия республики.
Помимо этого, планируется встреча с институтом развития «Иннопрактика», на которой обсудят вопросы привлечения субсидий в Татарстан.
Кроме того, в рамках форума Промышленный кластер РТ подпишет соглашения о сотрудничестве с Российско-Эмиратским деловым советом и межрегиональным советом «Клуб молодых промышленников».
Также планируются деловые встречи с корпорацией развития Сибири, комитетом экономического развития инвестиционной деятельности Ленинградской области, Министерством России по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«Еще мы встретимся с представителями Промсвязьбанка. Обсудим вопросы проектного финансирования и программ финансирования наших предпринимателей», – заключил Майоров.
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