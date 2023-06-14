Беспилотники, роботы и нейрохудожник: что Татарстан привез на Петербургский форум

В этом году Татарстан на ПМЭФ представит цифрой стенд с IT-разработками

Фото: пресс-служба АИР РТ

«Стенд — это не только презентация Татарстана, но и рабочая зона »

В этом году концепция стенда республики звучит как «Татарстан – будущее уже сегодня», сообщила «Татар-информу» руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Миннулина.

Участникам ПМЭФ представят инновационные разработки, российские компьютеры и ноутбуки. «Установили несколько роботов на стенде, разместили много материалов. “Звучат” и “Игры будущего”, и будущие инвестпроекты», – заявила Миннулина.

Она отметила, что в этом году поступило множество заявок на участие, однако большинство компаний сделали это в последний момент, но все те, кто подал заявку на участие за 3 месяца до форума, будут работать на площадке.

Талия Миннулина рассказала, что концепция стенда республики звучит как «Татарстан – будущее уже сегодня» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Стенд — это не только презентация Татарстана, но и рабочая зона. Здесь размещены кабинеты для совещаний с участием руководства, открытые переговорные зоны, зона для подписания соглашений – все для комфортной работы делегации, которая состоит почти из 100 должностных лиц и представителей бизнеса», – добавила Талия Минуллина.

Робот-бариста, материнские платы и портативная ПЦР-система

Стенд Татарстана кипенно-белый. Основной акцент – на ярких цифровых экранах. Именно на теме IT и специализируется экспозиция республики в этом году.

Беспилотник с вертикальным взлетом и посадкой разработан университетом «Иннополис» Фото: пресс-служба АИР РТ

Над площадкой в воздухе как бы парит беспилотник. Этот летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой разработан университетом «Иннополис». Он может поднимать груз до 7 килограммов, а размах крыльев составляет 3 метра.

Помимо этого, «Иннополис» презентует робота-баристу – он угостит посетителей свежесваренным кофе. Можно поиграть с робо-рукой в «камень, ножницы, бумагу». Также на стенде есть телеуправляемый автономный необитаемый подводной аппарат и «НейроХудожник», который генерирует картины на основе наброска рисунка.

Компания ICL представит отечественные материнские платы, ноутбуки и системные блоки для компьютеров, а «Эвотэк-Мирай Геномикс» покажет портативную экспресс-ПЦР-систему для диагностики инфекционных заболеваний.

Кроме того, участниками экспозиции станут IT-парк, будут представлены порталы Invest in Tatarstan, Made in Tatarstan и Visit Tatarstan, Промышленный кластер республики, компании «Татлифт», «Соллерс Алабуга» и «Хаят Маркетинг». Дирекция спортивных и социальных проектов расскажет об Играх будущего, которые пройдут в Казани в 2024 году. Также гостей познакомят с проектом «Туган батыр» – это собирательный образ татарского героя, о котором уже вышла книга, снят мультфильм, также разрабатываются компьютерные игры с его участием.

Компания ICL представит отечественные материнские платы, ноутбуки и системные блоки для компьютеров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Беспилотники КАМАЗа начнут курсировать на трассе «Нева»

Одним из знаковых участников ПМЭФ станет КАМАЗ. Сегодня в рамках форума он запустит движение беспилотных грузовиков по федеральной трассе М-11 «Нева». Четыре цифровых магистральных тягача повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву и будут работать между логистическими терминалами этих городов. В проекте участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Global Truck, «Газпромнефть-Снабжение».

Отработка беспилотной доставки грузов проходит в условиях экспериментального правового режима (ЭПР). Это стало первым этапом проекта «Беспилотные логистические коридоры».

«КАМАЗ не первый год ведет серьезную работу в сфере цифрового производства и разработки беспилотной автотехники. Мы выходим на новый этап в развитии беспилотных транспортных средств – переходим к их практическому применению», – прокомментировал событие генеральный директор предприятия Сергей Когогин.

Он добавил, что главная задача компании заключается в том, чтобы разработки инновационного транспорта с беспилотной технологией управления работали на благо России.

В рамках форума КАМАЗ запустит движение беспилотных грузовиков по федеральной трассе М-11 «Нева» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Путин примет участие в пленарном заседании в очном формате

Ключевая тема форума в этом году – «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Для удобства программа мероприятия будет разделена на пять тематических блоков:

Мировая экономика в эпоху глобального перелома;

Российская экономика: от адаптации к росту;

Выстраивая технологический суверенитет;

Народосбережение и качество жизни — основной приоритет;

Рынок труда: ответы на новые вызовы.

Участниками форума традиционно станут: Китай, Индия, Бразилия, Кыргызстан, государства Латинской Америки и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Кроме того, в этом году прибудет делегация Объединенных Арабских Эмиратов.

По традиции в пленарном заседании форума примет участие Президент России Владимир Путин. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин будет присутствовать очно.

Он уточнил, что часть сессии пройдет в формате дискуссии, к которой присоединится и глава российского государства. Он также напомнил, что ранее Президент РФ назвал рынок труда одной из главных тем на форуме.

По традиции в пленарном заседании форума примет участие Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Миллион за участие и обед за 4,5 тыс. рублей

Традиционно большое внимание журналисты уделяют тому, чем потчуют на форуме гостей. В этом году меню ресторана разделено на гастрономические сеты. Стоимость одного набора — 4,5 тыс. рублей.

«Будет три сета — так же, как и в предыдущие годы, но все они будут ориентированы на русскую кухню. Будет по регионам разбито: Дальневосточный регион, Центральная Россия и более европеизированная Россия», — рассказал «Известиям» бренд-шеф Антон Грибанов.

В меню представлены салат с подкопченной утиной грудкой, суп из тыквы с крабом. Горячие блюда на выбор: филе семги, баранина с запеченными баклажанами и пряным соусом. Облепиховый торт с морковным бисквитом и кедровыми орешками.

Участие в форуме – недешевое удовольствие и обходится почти в 1,3 млн рублей. К слову, череду экономических саммитов в стране в мае открыл KazanForum. В этом году он получил статус федерального, что поставило его в одну линейку и с Петербургским, и Восточным экономическими форумами. И участие в нем было в 50 раз дешевле, чем в ПМЭФ: стандартный пакет – 25 тыс. рублей, премиум – 50 тыс. рублей.

«Это минимальная цена на федеральных мероприятиях, которая вообще может быть. У нас был разговор на федеральном уровне о том, что неплохо было бы поднять цену, но наш Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов отстоял то, что условия участия должны быть максимально доступными для наших предпринимателей. Иначе тогда какой смысл в этой площадке?» – обратила внимание Талия Миннулина.

Сергей Майоров поделился, что самым ожидаемым мероприятием станет именно пленарная сессия с участием Президента России Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Надеемся, что в этот раз такие же позитивные решения будут приняты»

Председатель Промышленного кластера Татарстана Сергей Майоров, который также представляет республику на ПМЭФ, рассказал «Татар-информу», что самым ожидаемым мероприятием станет именно пленарная сессия с участием Президента России.

«Традиционно все ждут пленарки. В том году на пленарном заседании Владимир Владимирович знаковые вещи для кластеров сказал, а также дал поручение Правительству подготовить новые программы поддержки. Надеемся, что в этот раз такие же позитивные решения будут приняты», – сказал Майоров.

Он добавил, что форум позволяет решить несколько важных задач для промышленности Татарстана: привлечения инвесторов в республику, продвижения продукции в другие регионы и страны, а также знакомства с новинками в производствах.

«По этой повестке Питерский форум однозначно лучшая площадка в Российской Федерации», – считает Майоров.

Майоров рассказал, что в программе Промкластера Татарстана предусмотрена встреча с национальным агентством малоэтажного и коттеджного строительства. Переговоры будут касаться материалов для строительства, которые выпускают предприятия республики.

Помимо этого, планируется встреча с институтом развития «Иннопрактика», на которой обсудят вопросы привлечения субсидий в Татарстан.

Кроме того, в рамках форума Промышленный кластер РТ подпишет соглашения о сотрудничестве с Российско-Эмиратским деловым советом и межрегиональным советом «Клуб молодых промышленников».

Также планируются деловые встречи с корпорацией развития Сибири, комитетом экономического развития инвестиционной деятельности Ленинградской области, Министерством России по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Еще мы встретимся с представителями Промсвязьбанка. Обсудим вопросы проектного финансирования и программ финансирования наших предпринимателей», – заключил Майоров.