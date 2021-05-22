Аминов – журналистам: Чтобы стать профессиональным визуалом, нужно минимум пять лет

Сейчас телевидению приходится соревноваться с интернетом, огромным количеством видеоблогов. Однако не стоит думать, что телевидение — это вчерашний день, а в будущем есть место лишь Сети. Об этом на I Республиканском телефоруме «Камский бриз» заявил гендиректор телерадиокомпании «Новый век».

«Телевидение никуда не денется и профессионалы никуда не денутся. Да, конечно, мы соревнуемся с огромным количеством видеоблогеров, но в нашей сфере работают люди, которые умеют это делать профессионально», — отметил он.

По словам Аминова, для того, чтобы стать профессионалом, нужно как минимум пять лет труда и непрерывной учебы. «Я всю жизнь учусь, на телевидении с 10 лет. И до сих пор, может быть, я не понял всех тонкостей этой замечательной профессии», — заявил спикер.

К тому же, сейчас визуальная информация главенствует в мире. Ее преимущество над устной — эмоциональность, поэтому можно считать, что скоро устная подача полностью потеряет интерес аудитории. Поэтому телевидение сейчас находится в самом начале, а не в конце пути, заключил Ильшат Аминов.

Телефестиваль «Камский бриз» проходит в Нижнекамске с 21 по 23 мая. Накануне первый урок для журналистов провел московский медиатренер Сергей Бондарев.