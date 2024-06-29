Аминов: Суть соглашения с ЧГТРК «Грозный» — в обмене творческими продуктами

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Суть соглашения о сотрудничестве, заключенного Чеченской государственной телерадиокомпанией «Грозный» и татарстанской телерадиокомпанией «Новый век», заключается в обмене творческими продуктами. Об этом сообщил «Татар-информу» генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов.

«Мы всё время говорим о том, что сотрудничество не должно быть на бумаге, и уже давно хотели заключить это соглашение, но все никак не хватало у обеих сторон „политической воли“. Но вот наконец-то мы встретились, я специально приехал на Сабантуй, чтобы мы могли это соглашение заключить», — поделился некоторыми моментами предыстории соглашения собеседник агентства.

«В чем суть соглашения? Прежде всего, это обмен творческими продуктами. Мы хотим посмотреть друг у друга культурологические программы, сериалы. Конечно, чтобы и творческие люди приезжали к нам, а мы к ним», — подчеркнул Ильшат Аминов.

«Так как это тоже мусульманская и братская для нас республика (Чечня — прим. Т-и), у нас оказалось очень много общих тем. Это и сохранение языка, сохранение культуры, это и вопросы национального образования. То есть такие общие темы, которые можно показывать — как это решается у нас в республике, как решается здесь, в Чеченской Республике, чтобы мы лучше понимали друг друга. Так что мы полны творческих планов и будем их реализовывать», — заключил он.

Как ранее сообщал «Татар-информ», делегация Республики Татарстан находится в Чечне с рабочим визитом. В ее состав входят заместитель Премьер-министра РТ и председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов и другие.

Представители Татарстана возложили цветы к памятнику первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в городе Грозном.