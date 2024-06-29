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ЧГТРК «Грозный» и ТНВ подписали соглашение о сотрудничестве
Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» и татарстанская телерадиокомпания «Новый век» подписали сегодня соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности.
Церемония подписания состоялась в большой студии ЧГТРК «Грозный». Подписи под документом поставили директор чеченской телерадиокомпании Чингиз Ахмадов и генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов.
Как ранее сообщал «Татар-информ», делегация Республики Татарстан находится в Чечне с рабочим визитом. В ее состав входят заместитель Премьер-министра РТ и председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов и другие.
Представители Татарстана возложили цветы к памятнику первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в городе Грозном.
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