Аминов про Хасанова: Он соответствовал масштабу своего руководителя

Фото: «Татар-информ»

Депутат Госсовета РТ и гендиректор ТНВ Ильшат Аминов заявил, что Анас Хасанов был пресс-секретарем первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева в самые трудные и судьбоносные дни нашей республики.

Как рассказал парламентарий «Татар-информу», очень часто молодые журналисты прибегали к нему и просили дать срочный комментарий по поводу того или иного известия, а он всегда сохранял спокойствие.

«Мы все, горячие, молодые, говорим, давайте, давайте нам (комментарий – прим. Т-и), а он такой спокойный, сквозь очки посмотрит и скажет: «Ребят, все будет, не волнуйтесь. Мы обязательно вам все скажем». В этом плане он был всегда спокоен», — поделился Аминов.

Он также отметил, что Анас Хасанович очень хорошо знал язык и всегда обижался, когда плохо говорили на татарском языке. Но при этом сам Хасанов мог найти общий язык со всеми.

«Безусловно, он был очень образованный и интеллигентный человек. Я таких интеллигентных и знающих людей видел очень мало в своей жизни. Он соответствовал масштабу своего руководителя», — подчеркнул депутат.

Аминов добавил, что всегда вспоминал Хасанова с особым теплом. По его словам, Анас Хасанович научил его находить правильные интонацию и дорогу.

Напомним, пресс-секретарь, журналист и писатель Анас Хасанов умер 23 августа на 90-м году жизни. Он родился в деревне Каюки Куйбышевского района (ныне Спасский район) РТ, окончил казанский пединститут. На протяжении своей профессиональной деятельности он работал в Казанской студии телевидения, был ее главным редактором, трудился в должности инструктора отдела культуры Татарского областного комитета КПСС, а в 1984-1988 годах – старшим редактором, замглавного редактора Татарского книжного издательства.

В 1988-м его назначили ответственным секретарем журнала «Коммунист Татарии», а в 1991-1999 годах Анас Хасанович руководил пресс-центром Президента РТ. С 1999 года по 2006 годы заведовал пресс-архивом Президента Республики Татарстан.