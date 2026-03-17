Аминов об освещении трагедий в школах в СМИ: «Замалчивать бесполезно»

СМИ не могут замалчивать трагедии в школах, поэтому должны корректно подавать информацию и говорить о неотвратимости наказания для стрелков. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» высказал генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век» (ТНВ), председатель Союза журналистов РТ, депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов.

«Безусловно, я считаю, что не нужно расписывать детали, способы нападения, говорить о применяемом оружии и детально рассказывать, как что произошло. Это является, безусловно, инструкцией для последующих шутеров. Надо говорить о неизбежности наказания, о сломанной жизни, о том, что человек, который совершил такое преступление, фактически перечеркнул все свое будущее», – сказал Аминов.

Проблема того, говорить ли о трагедиях в СМИ или нет, была и остается актуальной, считает председатель Союза журналистов РТ.

«Люди должны понимать, что такого рода преступления неизбежно повлекут за собой очень серьезные для него лично как для человека последствия. Это мое убеждение, а замалчивать бесполезно. СМИ здесь играют не самую важную роль. Все максимально быстро разносится по соцсетям со всякими небылицами и более серьезными домыслами. СМИ обязаны делать свою работу, делать ее взвешенно, четко расставляя акценты и говоря только о бесспорных фактах. Без приукрашиваний или наоборот преувеличений. Это работа, и ее надо выполнять хорошо», – заключил Аминов.

По его мнению, задача СМИ – показать общественную опасность события и неотвратимость наказания для стрелков и других преступников.

О том, в чем опасность чрезмерного освещения таких происшествий и на чем должны акцентировать внимание СМИ, чтобы не создавать эффект домино, читайте в материале «Татар-информа».