Американского рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девушки

Адвокат в США обвинил рэпера Jay-Z (настоящее имя – Шон Картер) в изнасиловании 13-летней девушки, которое якобы было совершено в соучастии с известным продюсером P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс). Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на материалы судебного дела.

Как выяснили журналисты, адвокат из Техаса по имени Тони Базби изначально подал иск против P. Diddy, но 8 декабря к делу было добавлено имя Jay-Z. Пострадавшая, упомянутая в документах как Джейн До, утверждает, что её изнасиловали Комбс и Картер в 2000 году на вечеринке после MTV Video Music Awards.

По данным NBC, на вечеринке девушка якобы подписала соглашение о неразглашении. Затем ей предложили напиток, после которого она испытала «тошноту, головокружение и необходимость прилечь». Именно тогда, по её утверждениям, и произошло изнасилование.

После публикаций в СМИ Картер опубликовал заявление в соцсетях, назвав обвинения абсурдными. Он считает, что адвокат пытался его шантажировать, рассчитывая на получение выплаты за сокрытие информации, но «просчитался» с выбором жертвы.

В сентябре известный продюсер P. Diddy был арестован в суде Нью-Йорка после предъявленных присяжными обвинений в насилии и торговле людьми. С 2023 года он сталкивается с многочисленными обвинениями в насилии и шантаже, наибольший резонанс вызвал иск от его бывшей девушки, певицы Кассандры Вентуры, который позднее был отозван.