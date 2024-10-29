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В США против рэпера P. Diddy подали новые иски о насилии над несовершеннолетними
Против рэпера и продюсера Шона Комбса, более известного под псевдонимом P. Diddy, поданы новые гражданские иски. Его обвиняют в совершении сексуальных насильственных действий в отношении несовершеннолетних, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
В одном из исков мужчина, которому на момент инцидента было 10 лет, утверждает, что во время прослушивания в 2005 году Комбс напоил его газировкой с наркотиками и подверг сексуальному насилию. Также рэпер угрожал мальчику, что причинит его родителям серьезные травмы, если он расскажет кому-либо о случившемся.
Второй иск был подан мужчиной, которому на момент совершения преступления было 17 лет. Он заявил, что Комбс заставлял его заниматься сексуальными действиями в 2008 году во время прослушивания для телешоу Making the Band, продюсером которого был рэпер.
Адвокаты артиста отвергли все обвинения. «В суде будет установлена истина: мистер Комбс никогда не занимался сексуальным насилием и не торговал людьми», – говорится в их заявлении.
В сентябре P. Diddy был арестован в суде Нью-Йорка после предъявленных присяжными обвинений в насилии и торговле людьми. С 2023 года он сталкивается с многочисленными обвинениями в насилии и шантаже, наибольший резонанс вызвал иск от его бывшей девушки, певицы Кассандры Вентуры, который позднее был отозван.
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