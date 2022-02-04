Американский хоккеист «Ак Барса» Кэмпфер сдал положительный тест на коронавирус

Защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер сдал положительный тест на коронавирус. Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист Дмитрий Ерыкалов.

По информации источника, хоккеист сдал положительный тест по прилете на Олимпийские игры в Пекин.

Защитник казанского клуба стал уже третьим по счету хоккеистом олимпийской сборной США с подтвержденным коронавирусом. Ранее положительные тесты сдали форвард нижегородского «Торпедо» Энди Милле и пятый номер позапрошлого драфта НХЛ Джейк Сандерсон.

Стивен Кэмпфер будет находиться на карантине до тех пор, пока не сдаст два отрицательных теста подряд.

Свою первую игру на Олимпиаде сборная США по хоккею проведет 10 февраля против национальной команды Китая.

Напомним, ранее стало известно, что шесть хоккеистов сборной России сдали положительные тесты на ковид после прилета в Пекин.