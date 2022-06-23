Американский производитель ПО Cisco объявил об уходе с российского рынка

Американская компания Cisco, занимающаяся производством сетевого оборудования и программного обеспечения, решила покинуть российский и белорусский рынки. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Производитель заявил, что будет поддерживать контакты с партнерами и клиентами по финансовым вопросам, в частности по возврату средств за услуги и продукты. Помимо этого, он обещает поддержку сотрудникам фирм из России и Белоруссии на время переходного периода.

Компания объявила об остановке бизнес-операций на территории стран в марте этого года. Причиной стало проведение специальной военной операции по защите Донбасса, объявленной в конце февраля Президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Microsoft намерена свести к нулю свой бизнес в России.