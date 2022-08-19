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Ру Тат
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Политика
19 августа 2022  17:38

Политолог заявил о риске вмешательства США в спецоперацию на Украине

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США могут вмешаться в спецоперацию на Украине, если она не завершится до конца года, пишет профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер  в статье для журнала Foreign Affairs. По его мнению, американские власти могут ввести небольшие контингенты сухопутных войск на территорию Украины.

Еще одним вариантом сценария политолог называет решение США ввести войска в случае, если ВСУ потерпят крупное поражение. Тогда, по его мнению, американские власти могут попытаться переломить ситуацию.

Спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент России Владимир Путин. Он неоднократно подчеркивал, что Запад поставляет оружие киевским властям, стремясь затянуть конфликт. 

 

 

#США #спецоперация на Украине
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