Американский новичок УНИКСа Рейнольдс раскрыл детали переезда в Казань

Американский защитник Джален Рейнольдс, перешедший этим летом в УНИКС, поделился подробностями своего переезда в столицу Татарстана.

«Я знал, куда еду, ведь уже выступал здесь и раньше. Конкуренция и уровень соревнования очень высокие, много достойных баскетболистов. С нетерпением жду начала сезона, чтобы побеждать с УНИКСом и показать, на что я способен!

Главный тренер? Это определенно одна из причин. Под руководством Перасовича выступало множество известных игроков, он и сам был отличным баскетболистом, поэтому знает игру изнутри, понимает ее, что очень важно для любого тренера. Его знания будут полезными для меня и одноклубников, он подскажет нам, как оставаться эффективными в любой ситуации.

Политическая ситуация? Я думаю только о спортивной составляющей. Я постоянно катаюсь по миру и что-то где-то происходит, это обычная ситуация. Тем более, в России я уже играл, прекрасно знаю, какие тут люди – они встречают тебя с распростертыми объятиями», – цитирует Рейнольдса пресс-служба Единой лиги.

Ранее Рейнольдс защищал цвета санкт-петербургского «Зенита». Кроме того, заокеанский центровой также выступал за испанскую «Барселону», немецкую «Баварию», китайский «Чжэцзян Лайонс», итальянские «Реджо-Эмилию» и «Реканати», а также играл в G-лиге НБА в составе фарм-команды «Сакраменто Кингз».

Напомним, накануне стало известно расписание УНИКСа в Суперкубке Единой лиги – 2022.