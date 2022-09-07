УНИКС стартует в Суперкубке Единой лиги матчем против ЦСКА

Пресс-служба Единой лиги опубликовала расписание матчей казанского УНИКСа в Суперкубке – 2022.

Турнир пройдет с 22 по 25 сентября на «ВТБ Арене» в Москве с участием шести команд: «Зенит», ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань», сербских «Партизана» и «Мага» (оба из Белграда).

Участники будут поделены на две группы. С 22 по 24 сентября пройдут матчи группового этапа, а 25 сентября – матч за 5-е место, игра за «бронзу» и финал.

Расписание Суперкубка-2022:

22 сентября: 17:00 ЦСКА — УНИКС 20:00 «Партизан» — «Локомотив-Кубань».

23 сентября: 17:00 «Зенит» — «Локомотив-Кубань» 20:00 ЦСКА — «Мега»

24 сентября: 17:00 УНИКС — «Мега» 19:30 «Зенит» — «Партизан»

25 сентября:14:00 Матч за 5-е место. 17:00 Матч за 3-е место. 19:30 Финал.

В минувшем сезоне впервые чемпионом Единой лиги ВТБ стал питерский «Зенит», обыгравший в финале плей-офф столичный ЦСКА. УНИКС в серии за третье место со счетом 3-1 победил краснодарский «Локомотив-Кубань».

Напомним, регулярный чемпионат лиги ВТБ казанцы начнут 2 октября в Санкт-Петербурге.