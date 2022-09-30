Путин: От санкций Запад перешел к диверсиям, организовав взрывы на газовых магистралях

От санкций Запад перешел к диверсиям, организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока». Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в обращении на церемонии подписания договоров о присоединении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей к России.

«Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт: организовав взрывы на международных газовых магистралях “Северного потока”, которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергической инфраструктуры. Все же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно», – сказал глава государства.

Путин отметил, что США требует новых санкций против России, и большинство европейских политиков с этим «покорно соглашаются». «Они же понимают, что США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведет дело практически к деиндустриализации Европы, к тому, чтобы полностью прибрать к рукам европейский рынок», – подчеркнул он.

Президент добавил, что европейские элиты прекрасно понимают сложившуюся ситуацию, но предпочитают обслуживать чужие интересы. «Это уже не лакейство, а прямое предательство своих народов», – убежден он.

По мнению главы государства, диктат США строится на грубой силе, на кулачном праве. «Бывает красиво обернуто, бывает без всякой обертки, но суть одна и та же – кулачное право», – резюмировал он.